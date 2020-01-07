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AKYAZI BBP KONGREYE GİDİYOR

AKYAZI BBP KONGREYE GİDİYOR

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AKYAZI BBP KONGREYE GİDİYOR

Büyük Birlik Partisi Akyazı teşkilatı olağan kongre kararı aldı.
Bu haber 2020-01-07 22:51:02 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

 

Büyük Birlik Partisi Akyazı teşkilatı olağan kongre kararı aldı. Kongre 26 Ocakta Akyazı SGM’ salonunda  yapılacak.

Büyük Birlik Partisi Akyazı ilçe teşkilatı olağan kongre için 26 Ocak’ı belirledi. Büyük Birlik Partisi Akyazı ilçe teşkilatı 26 Ocak’ta Akyazı Sosyal Gelişim merkezi salonunda Pazar günü saat 14.00 ile 18.00 arasında yapacağı kongre için çalışmalara başladı.

Mevcut başkan Naim Yolcu’nun tek aday olması düşünülen kongreye Genel başkan Mustafa Destecinin de katılma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.
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