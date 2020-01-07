BELEDİYE MECLİSİNDE YENİ YILIN İLK TOPLANTISI

Akyazı Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını yaptı. Bilal Soykan tarafından idare edilen toplantıda

Bu haber 2020-01-07 22:47:21 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını yaptı. Bilal Soykan tarafından idare edilen toplantıda 11asıl ve iki de ilave olmak üzere 13 gündem maddesini görüşüp karara bağladı. Toplantıya sadece mazeret beyan eden AK Partili Üye Meryem Sağlam katılmadı. Daire Müdürlerini ise yılın ilk meclis toplantısına tam kadro katıldıkları gözlendi. Toplantı AK Parti bir üyesi ile BBP’de İlçe Başkanı Nayim Yolcu tarafından takip edildi.

2020 yılının bu ilk Meclis toplantısında bir ilk de yaşandı ve yapılan meclis toplantısı Akyazı Belediyesinin resmi facebook sitesinden de canlı yayınlandı. Yetkililer gelecek toplantıda ayrıca Belediyenin alt yapısı tamamlanmak üzere olan kurumsal sitesindenmzde canlı olarak yayınlanacağını açıkladılar.

Gündemin 1. Maddesi gereğince Akyazı Topağaç Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İmar Planına yapılan itirazları inceleyen İmar Komisyonu yerinde gördüğü itirazları da dikkate alarak İmarda yeniden bir değişiklik yaptı ve yapılan Meclis toplantısına gönderdi. Belediye Meclisi de bu maddeyi İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabul etti.

Gündemin 2. Maddesine göre Denetim Komisyonu üyesi seçimi yapıldı. Gizli oyla yapılan seçim sonunda Belediye Denetim Komisyonuna AK Partiden Naci Çavdar, Rasim Bulca, Yılmaz Taşdelen ve Sait Beşir seçilirken, MHP’den de Ahmet Çetin seçildi.

Gündemin 3. Maddesine geçildi. Akyazı Belediyesi Personel İzin Yönetmeliği hazırlandığı şekli ile Meclis tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesine göre; 2020 yılına ait sözleşmeli personel çalıştırılması ile ilgili olarak idarenin getirdiği teklif Meclis tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesine geçildi. Belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan Pazar yeri yönetmeliği görüşülmek üzere Hukuk Komisyonuna oybirliğiyle havale edildi.

Gündemin 6. Maddesine geçildi. Mülkiyeti Belediyeye ait olan Dokurcun Çaylar Yeni Mahallede bulunan 13.053, 03 M2 yüzölçümlü hizmet binası ve odun deposu niteliğindeki yerin lise alanı olarak kullanılmak üzere Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunda Belediye Başkanı ile Encümene yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi ve istenen yetki verildi.

Gündemin 7. Maddesine göre; Belediyeye ait olan ve ihtiyaç fazlası durumunda olan 54 HD 511 plakalı 1994 model otobüsün As Akyazıspor kulübüne bedelsiz olarak hibe edilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Bu madde oylanmadan önce söz alan MHP grup sözcüsü Av.Furkan Çakıroğlu, hibeye karşı olmadıklarını, ancak Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan diğer spor kulüplerinin de bu tür desteklerden yararlandırılması gerektiğini ve bu desteğin sadece futbolla sınırlı kalmaması ve diğer spor dallarının da buna dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Belediye ve Meclis Başkanı Bilal Soykan’da geçmişe bakıldığında As Akyazıspor’un Akyazı’da lokomotif bir kulüp olduğunu belirtti ve bu desteğin o nedenle yapıldığını, diğer spor kulüpleri ile spor branşlarına da gerekli desteklerin verildiğini söyledi.

Gündemin 8.maddesine geçildi Akyazı Belediyesinde çalışan tüm personelin performans ölçütlerinin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Akyazı Belediyesi Performans Değerlendirme kriterleri Uygulama Usul ve Esasları ile ilgili yönetmelik oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 9. Maddesine göre; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ve Uygulamalı İmar Planında ticaret + konut alanı olarak ayrılmış olan yerin Emniyet alanı olarak değiştirilmesine ilişkin teklif görüşülmek üzere İmar Komisyonuna oybirliğiyle havale edildi.

Gündemin 10. Maddesine geçildi. Akyazı Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli İmar Planı Revizyonuna ilişkin yapılan itirazlar görüşülmek üzere oybirliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 11. Maddesine geçildi. 2020 yılında Zabıta Memurlarına verilecek olan fazla çalışma ücretleri hazırlandığı şekliyle oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

İlave gündem 1. Pazarköy Mahallesinde gerçekleştirilen 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planında Doğu-Batı yönünde konulan 7 m.lik yolun kuzey-güney yönüne kaydırılması teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

İlave gündem 2. Belediyenin 2020-2024 dönemi stratejik plan çerçevesinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi gereğince Bilgi İşlem, Park ve Bahçeler Müdürlükleri bütçelerinin oluşturulmaması nedeniyle kapatılmasına ve norm kadroya sadık kalınarak bu Müdürlüklerin İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlanması oybirliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

Toplantı başlamadan önce gündem dışı söz isteyen MHP Grup sözcüsü Av. Furkan Çakıroğlu kürsüye geldi ve konuşmasına Sarıkamış Şehitlerini minnet ve şükranla yad ediyoruz, Şehitlerimize bir kez daha rahmetler diliyoruz diyerek başladı.

Furkan Çakıroğlu, Belediye Başkanına “Sayın Başkan terminalimiz ne zaman ve nereye yapılacak. AK-BELDE A.Ş. de sürmekte olan tiftiş hangi aşamaya geldi. Kapalı Pazar yerinin dışında açılmakta olan köylü pazarı neden öğleden sonra açtırılmıyor. Fakülte yeri olarak açıklanan yer bize göre uygun değil. Daha uygun bir yerde Fakülte binasını yapamazmıyız. Parti teşkilatı olarak Mahallelerimizi ziyaret edip sorunlarını dinliyor ve hazırladığımız raporları da size veriyoruz. O sorunlarla ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyoruz” diye sordu.

BAŞKAN SOYKAN’IN CEVABI

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da Terminali KYK binası yanında bulunan bize ait arazi üzerinde yapmak istiyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyemizle kontak halindeyiz. Ayrıca daha önce Askerlik Şubesinin bulunduğu yere bir orta garaj yapmak istiyoruz. Böylece Mahallelere çalışan toplu taşıma araçlarını bu garaja toplayacağız ve sokak aralarını da durak yerleri olmaktan kurtaracağız. Bunun çalışmasını başlattık kısa sürede hayata geçireceğiz.

AK-BELDE A.Ş. bilindiği gibi Müfettişler tarafından denetleniyor. Denetlemeyi yapan Müfettişler şu anda Ankara’ya gittiler. Hazırlayacakları rapor elimize geçtiğinde bizde sizlerle paylaşacağız. Bilindiği gibi Fakülte binasını hastanemiz yanında bulunan yere yapma eğilimi var. Bizde yer değişikliğine b ir çalışmanın içindeyiz. İnşallah bu çalışmamız olumlu sonuçlanırsa yeni eğitim ve öğretim yılında Fakültemiz faaliyete geçer diye umut ediyorum. Bize ilettiğiniz sorunları anında ilgili Müdürlüklere havale edip sonucunu da ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Bundan emin olun. Ayrıca AK Parti her gün Belediyede bir nöbetçi yönetim kurulu üyesi bulunduruyor. Nöbetçi arkadaşımız sürekli olarak bizimle birlikte oluyor. Yaptıklarımı ve çalışmalarımızı yakından takip ediyor. Aynı uygulamayı MHP olarak da yapabilirsiniz. Bizim için bir sorun olmaz şeklinde cevapladı.