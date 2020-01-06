DUAYEN İZCİLERİN OCAK AYI KAHVALTISI KUZULUK'TAYDI

Sakarya ve yurdun çeşitli bölgelerinde izci liderliği yapan şimdilerde ise çoğunluğunun hayatlarının son

Bu haber 2020-01-06 11:23:18 eklenmiş ve 92 kez görüntülenmiştir.

Sakarya ve yurdun çeşitli bölgelerinde izci liderliği yapan şimdilerde ise çoğunluğunun hayatlarının son baharını yaşayan Sakarya’nın duayen izcileri her ayın ilk Cumartesi günü gerçekleştirdikleri Sabah kahvaltısı geleneğini bu ay Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinde gerçekleştirdiler.

Kuzuluk Köşk restoranda gerçekleşen sabah kahvaltısına 26 izci lideri katıldı. Sakarya’da Kocaçınarlar olarak tanınan duayen izci liderlerinin sabah kahvaltılarının ardından düzenlenen programda lider arkadaşlarından ebediyete göçmüş liderlerin adları okunarak saygı duruşu yapılrak dualar okundu ve arkadaşlarının ruhuna bağışlandı.

Birbirinden ayrı geçirdikleri bir ayın muhabbetini yapan duayen izciler daha sonra öğretmen marşı, izci marşları ardından da çeşitli şarkı ve türküler okuyarak günün tadını çıkarmanın gayreti içinde oldular.

Kocaçınarlar ayrılmadan önce izciliği töresine uygun olarak veda valsini okuyarak gelecek ay kent parkta buluşmak üzere birbirlerine veda ederken Köşk restoran çalışanlarına memnuniyetlerini ifade ederk teşekkür ettiler sonra da İzmir Marşını söyleyerek araçlarına bindiler ve Kuzuluk’tan ayrıldılar.