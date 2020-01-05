ELİF VE MAHMUT RÜYA GİBİ BİR DÜĞÜNLE MUTLULUĞA EVET DEDİLER

Akyazı ilçesinin sevilen esnaflarından radyo ve televizyon programcısı, yayla şenliklerinin

Bu haber 2020-01-05 19:10:20 eklenmiş ve 244 kez görüntülenmiştir.

Akyazı ilçesinin sevilen esnaflarından radyo ve televizyon programcısı, yayla şenliklerinin değişmez sunucusu Gönül Dostu lakabıyla tanınan müzik market sahibi Remzi Armağan geçtiğimiz hafta sonu yapılan muhteşem bir düğünle kızını başgöz ederek ikinci defa kayınpeder olma mutluluğunu yaşadı.

Akyazı’lı Remzi Nilgün çiftinin güzel kızları Elif ile Altındere esnaflarından Recep Şaduman Kuş çiftinin yakışıklı delikanlısı Mahmut Kuş Batakköylü düğün salonunda kalabalık bir davetlinin katıldığı muhteşem bir düğünle hayatlarını birleştirdiler.

Kız evinde gelin alınması sırasında Akyazılı müzisyenlerin enstrumanları ile kız evinde gerçekleştirdikleri müzik gösterisi, düğün salonunda da devam edince büyük bir coşkuya neden oldu.

Nikah töreni ve ardından yapılan takı merasimi sonrası sahne gelin damat ve arkadaşlarının da katılması ile adeta hiç boşalmadı. Kız babası Gönül Dostu ile gelin elif’in birlikte oynadıkları çiftetelli oyunu salonu dolduran davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

Semazenlerin göstersine de yer verilen düğün süresince Gerek Babalar ve anneler mutluluklarını paylaşmak için gelen davetlileri ile yakından ilgilenerek ev sahipliğinin en güzel örneklerinden birini verdiler.

BİZİM AKYAZI Armağan ve Kuş ailelerini tebrik eder, genç evliler Mahmut ve Elif’e kurdukları yuvalarında ömür boyu mutluluklar diler.