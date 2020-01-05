KİTAP DOSTLARININ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Biz iki yıldır tamamen gönüllülük ilkesi ile yetişkinlerarasıkurulan Kitap atölyesi

Bu haber 2020-01-05 18:52:49 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.

Biz iki yıldır tamamen gönüllülük ilkesi ile yetişkinlerarasıkurulan Kitap atölyesi Grubu üyelerinin sayısı her geçen gün artıyor.

Aralarında Akyazılı Cemre Yar Kurt’unda bulunduğu “Sakarya Kitap Dostları” adı altında faaliyet gösteren gurup Her ay bir kitap okuyor vesonrasında bir araya gelerek kitap hakkında sohbet ediyorlar.

Geçtiğimiz ay Sakaryalı Yazar Necati Mert ile söyleşiyapan Kitap dostları bu ay ise Sakarya da bir devlet okulunda öğretmen olan yazar Arzu Saclı’yı konuk ettiler.

Her ayin ilk cumasi saat 19.00 da mekandeğişik mekanlarda toplanan gurup@sakaryakitapinstagram sayfasından üyelerini bilgilendiriyor.