DÜZYAZI MAHALLESİ HALKI BELEDİYENİN İLGİSİZLİĞİNDEN ŞİKAYETÇİ

MHP Akyazı İlçe teşkilatının Akyazı’nın mahallelerine yaptıkları sohbet ziyaretlerinde son gittikleri mahalle Düzyazı Mahallesi oldu.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli başkanlığında İlçe yönetim kurulu ve Belediye Meclis üyelerinden oluşan ekip dün gece Düzyazı mahallesindeydi.

Düzyazı Mahalle Muhtarı Hikmet Dinç’in ev sahipliğinde mahalle kahvehanesinde yapılan sohbet oldukça hareketli geçti.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ziyaret ettikleri her mahallede olduğu gibi sizleri seçimden seçime değil her zaman ziyaret ederek sorunlarınızı dinleyip not alarak Cumhur ortağımız olan Belediyemiz ve de diğer makamlara ulaştırıp çözüme kavuşturmak içindir. Buraya siyaset yapmak için gelmediklerini de ifade eden ilçe başkanı Dertli şimdi sizleri dinlemek istiyoruz dedi.

Söze hoş geldiniz diyerek başlayan Hikmet Dinç sorunları anlatmaları için kendisinden ziyade mahalle halkına bıraktı.

Mahalle halkından sütçülük yaptığı öğrenilen Rahmi Özmert’in AK PARTİ Hükümetinin icraatlarından çok memnun olduğunu söylemesine rağmen mahallede kendilerinin haberi olmadan belediyenin yerlerini satmasını eleştirdi.

İhsan ve Ersin Yıldırım kardeşler ise mahalle yollarının asfalt olmasından memnun olmasına karşılık araçların oldukça süratli seyrettiklerini, okula gitmekte olan çocuklarımızın can güvenliğinden endişe ettiklerini belirterek mahalle içinde bazı yerlere kasis yapılması talebinde bulunduklarını söyledi. Bu konuda girişimlerimiz oldu ancak ilgilenen olmadı dedi. Bunun için illede bir kaza mı yaşanması gerekiyor şeklinde konuştu.

Halil Acar isimli vatandaş ta ben tarlalarımda ürettiklerimi kendim pazarlayan bir vatandaşım. Ancak zabıtalar Akyazı’da kendi malımı bana sattırmıyorlar. Traktörümü nereye çeksem burada satış yapamazsın diyerek beni uzaklaştırıyorlar. Ben ve benim gibi üretici olan çiftçilere mallarını satmaları için yer gösterilmesini istiyorum. Dedi.

Bir başka vatandaş ta ilçede bir terminal yok. Adapazarına kalkan araçlar tıka basa dolduğu halde daha vaktimiz var diyerek kalkış yapmamalarından şikayet ederek Adapazarı yolculuğumuz bizler için eziyet oluyor. Şeklinde konuştu. Sizler bu sorunlarımıza çözün getirebilecek misiniz diye MHP’lilere soru yönetti.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli kendilerinin Cumhur İttifakı ortağı olarak belediyeye destek verdiklerini, çözüm makamı olmadıklarını,ancak sorunlarınızı da muhalafat edercesine çözüm için Belediyeye ilettiklerini söyledi. Belediyenin maddi imkansızlıklar içinde olduğunu, Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın iyi niyetli olduğuna inandıklarını belirterek, kendisinin görev yaptığı dönem içinde ilçenin 3 önemli sorunu olan hayvan pazarı, terminal ve Yahyalı sanayi arasındaki bağlantı yolunun mutlaka yapılacağı sözünü verdiğini belirterek bizler bunun takipçisi olacağız şeklinde konuştu. Sorunlarınız birer dosya hazırlayarak ilgili makamlara iletiyoruz. Sizler de takiçisi olun. Söz verildiği halde sorunlarınızı çözmeyen siyasilere seçimler sırasında mahallenize geldiklerinde gerekli hesabı sorarsınız diyen Başkan Dertli muhtar Hikmet Dinç ve mahalle halkına kendilerini kabul ettikleri için teşekkür etti.

MHP heyetinin Düzyazı ziyareti topluca çektirilen fotoğrafla tamamlandı.