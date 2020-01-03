Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ELİF VE MAHMUT RÜYA GİBİ BİR DÜĞÜNLE MUTLULUĞA EVET DEDİLER

ELİF VE MAHMUT RÜYA GİBİ BİR DÜĞÜNLE MUTLULUĞA EVET DEDİLER

AMATÖR KÜMEDE 2. YARI BAŞLIYOR

AMATÖR KÜMEDE 2. YARI BAŞLIYOR

36 YIL SONRA ORMANKÖY’DE BULUŞTULAR

36 YIL SONRA ORMANKÖY’DE BULUŞTULAR

ASAKYAZI’DA 2020 HEDEFLERİ

ASAKYAZI’DA 2020 HEDEFLERİ

KIZILCIKORMAN VE TÜRK ORMAN MAHALLELERİNİN KARACASU KABUSU

KIZILCIKORMAN VE TÜRK ORMAN MAHALLELERİNİN KARACASU KABUSU

ASLINI ARATMAYAN TATBİKAT

ASLINI ARATMAYAN TATBİKAT

ELİF VE MAHMUT RÜYA GİBİ BİR DÜĞÜNLE MUTLULUĞA EVET DEDİLER

Akyazı ilçesinin sevilen esnaflarından radyo ve televizyon programcısı, yayla şenliklerinin
Bu haber 2020-01-03 22:36:34 eklenmiş ve 87 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı ilçesinin sevilen esnaflarından radyo ve televizyon programcısı, yayla şenliklerinin değişmez sunucusu Gönül Dostu lakabıyla tanınan müzik market sahibi Remzi Armağan geçtiğimiz hafta sonu yapılan muhteşem bir düğünle  kızını başgöz ederek ikinci defa kayınpeder olma mutluluğunu yaşadı.

 Akyazı’lı Remzi Nilgün çiftinin güzel kızları Elif ile Altındere esnaflarından Recep Şaduman Kuş çiftinin yakışıklı delikanlısı Mahmut Kuş Batakköylü düğün salonunda kalabalık bir davetlinin katıldığı muhteşem bir düğünle hayatlarını birleştirdiler.

 Kız evinde gelin alınması sırasında Akyazılı müzisyenlerin enstrumanları ile kız evinde gerçekleştirdikleri müzik gösterisi, düğün salonunda da devam edince büyük bir coşkuya neden oldu.

 Nikah töreni ve ardından yapılan takı merasimi sonrası sahne gelin damat ve arkadaşlarının da katılması ile adeta hiç boşalmadı. Kız babası Gönül Dostu ile gelin elif’in birlikte oynadıkları çiftetelli oyunu salonu dolduran davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

Semazenlerin  göstersine de yer verilen düğün süresince Gerek Babalar ve anneler mutluluklarını paylaşmak için gelen davetlileri ile yakından ilgilenerek ev sahipliğinin en güzel örneklerinden birini verdiler.

 BİZİM AKYAZI  Armağan ve Kuş ailelerini tebrik eder, genç evliler Mahmut ve Elif’e kurdukları yuvalarında ömür boyu mutluluklar diler.

 

 

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
22:51 - ELİF VE MAHMUT RÜYA GİBİ BİR DÜĞÜNLE MUTLULUĞA EVET DED
Akyazı ilçesinin sevilen esnaflarından radyo ve televizyon programcısı, yayla şenliklerini...
00:02 - 36 YIL SONRA ORMANKÖY’DE BULUŞTULAR
1978 Yılında Akyazı Ortaokulunun 1-A sınıfında başladıkları okul hayatlarında 1984 yılında...
19:51 - BAŞKAN SOYKAN’DAN ESNAF ZİYARETLERİ
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan fırsat buldukça Mahalle Mahalle,...
01:12 - KURUM MÜDÜRLERİNDEN YENİORMAN MAHALLESİNE ÇIKARMA
Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürü Uğur Kuş, SASKİ Akyazı Şube Müdürü Ömer Faruk Duman...
00:01 - DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİ
Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahallede yaşamakta olan Günaydın Asan isimli vatandaşın evin...
12:52 - GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI SEZAİ MATUR AKYAZI MYO MÜD
Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Yeni Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sezai Ma...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ