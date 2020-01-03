36 YIL SONRA ORMANKÖY’DE BULUŞTULAR

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1978 Yılında Akyazı Ortaokulunun 1-A sınıfında başladıkları okul hayatlarında 1984 yılında Akyazı
Bu haber 2020-01-03 00:00:29 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

 

1978 Yılında Akyazı Ortaokulunun 1-A sınıfında başladıkları okul hayatlarında 1984 yılında Akyazı Lisesinden mezun olan sınıf arkadaşları 36 yıl sonra buluştular.

 Yurdun çeşitli yörelerinden hatta yurt dışından Akyazı’ya gelen sınıf arkadaşları yine aynı sınıftaki arkadaşları olan ve Ormanköy Mahallesinde Merkez Çay Ocağı sahibi Salih Özkan’ın ev sahipliğinde bir araya geldiler.

 Uzun yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan sınıf arkadaşları Salih Özkan, Sadettin Yıldırım, Adem Sarı, Abdülkadir Uluköylü, Ali Bayram, Ahmet ve Mehmet Dursun kardeşler, Veli Yanar, Ömer Uluköylü ve Ali Onat 40 yıl öncesinin anılarını paylaşırken saatlerin nasıl geçtiğini anlayamadılar.

 Sınıf arkadaşları kendilerini ağırlayan Salih Özkan’a teşekkür ederek birbirlerine gelecek yıl tekrar buluşma sözü vererek veda ettiler.

 

 
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