ASAKYAZI’DA 2020 HEDEFLERİ

Sakarya Amatör Süper lig takımlarından As Akyazıspor’un başkanı Ahmet Durmuş 2019 yılının son gününde yaptığı basın toplantısında ilk yarı değerlendirmesini yaparken hedeflerini de açıkladı.

Sakarya Amatör Süper lig takımlarından As Akyazıspor’un başkanı Ahmet Durmuş 2019 yılının son gününde düzenlediği bir toplantıda Akyazı’da görev yapan basın mensupları ile verdiği sabah kahvaltısında bir araya geldi hem 2019-2020 sezonunun ilk yarı değerlendirmesini yaptı, hem gelecekle ilgili düşüncelerini paylaştı hem de kulübün mali durumu hakkında geniş bilgiler verdi.

AS AKYAZI AKYAZI’NIN MARKASIDIR

As Akyazıspor başkanı Ahmet Durmuş Nostalji tesislerinde düzenlediği basını bilgilendirme toplantısında şunları söyledi “ As Akyazıspor Akyazı’mızın markasıdır. Sporun diğer dallarında olduğu gibi futbol dalında da Akyazı İlçemiz Sakarya’mızın ilk sırasında yer alır. Ben ve arkadaşlarım bu markamızı layık olduğu yere getirmek için gayret gösteriyoruz. Bizim bu gayretimize destek olanlar olduğu gibi köstek olanları da görmenin üzüntüsünü yaşadık. Ancak destek verenlerin çoğunlukta olması bizim azmimizi daha da körükledi ve canla başla As Akyazısporumuzu hak ettiği mertebeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Geçmişte biz göreve gelirken bize destek sözü verip verdiği sözü tutmayanlar vardı. Bugün ise Belediye Başkanımız Bilal Soykan, ne söz verdiyse sözünü günü gününe tutuyor olması beni ve arkadaşlarımı memnun ve mutlu ediyor. Bizde ayağımızı verilen sözlere göre uzattığımız için geçen sezon yaşadığımız sıkıntıları bu sezon yaşamıyoruz. O nedenle verdiği sözleri tutan ve bizi yarı yolda bırakmaya Belediye Başkanımız Bilal Soykan’a huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum”

ALT YAPIYI KURDUK

As Akyazıspor yönetimi olarak bir ilki gerçekleştirdik ve As Akyazısporun alt yapısını kurduk. Bugün için 9-14 yaş grubunda 100 civarında çocuğumuz oluşturduğumuz alt yapıda çalışmalarını sürdürüyor. Alt yapıyı kurmaktaki amacımız A takımımızı alt yapıdan gelecek olan çocuklarımızla oluşturmak içindir. Kısaca söylemem gerekirse hedefimiz ALTINORDUSPOR gibi olmaktır diyen Başkan Durmuş açıklamalarına şöyle devam etti “ Hedefimiz şu anda 100 olan sayıyı daha yukarılara taşımaktır. Biz çocuklarımıza ve gençlerimize spor yaptırmak suretiyle onları kötü arkadaşlardan ve kötü alışkanlıklardan da korumak istiyoruz. Allah izin verirse 5 yıl sonra As Akyazıspor tamamen alt yapıdan gelen oyunculardan kurulu bir takım olacaktır. Bütün isteğimiz ve arzumuz kendi gençlerimize sahip çıkmak ve onlara spor yaptırmaktır. İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Adem Altun alt yapıyı oluştururken bize büyük destek verdi ve vermeye de dev am ediyor. Altun Müdürümüze de teşekkür etmeyi görev sayarım”

YAŞ ORTALAMAMIZ 22’DİR

As Akyazısporun yaş ortalaması Hasan Şahin’i çıkardığımızda 22’dir. Hasan Şahin ise 18 yaşındaki bir gençten daha fazla koşuyor v e takıma katkı sağlıyor. Görüldüğü gibi genç bir takımla mücadele ediyoruz. İlk yarının sonunda 8 oyuncumuzla yollarımızı ayırdık ve karşılığında da 7 oyuncumuzu kadromuza kattık. İlk hedefimiz sezon sonunda play/off oynamaktır diyen Başkan Ahmet Durmuş, As Akyazısporun asıl hedefinin 3.lig olduğunu, bunu başarmak içinde özel bir gayretin içinde olduklarının da altını çizdi.

Hazır takımdan ve oyunculardan bahsetmişken teknik direktörümüz Fikret Karakaş’tan da bahsetmeden geçemeyeceğim diyen Durmuş hocayla ilgili şunları söyledi “ Hocamız As Akyazıspor’umuzun profesyonel ve de başarılı oyuncularından biridir. Ayrıca bu gün Yönetim Kurulu üyemizdir. Kendisi hem kurul üyeliğini yerine getiriyor hem de kendisine tevdi ettiğimiz antrenörlük görevini yerine getiriyor. Hocalık yaptığı için bizden para almadığı gibi Yönetim Kurulu üyesi olurken vaat ettiği parayı da kulübe ödemiş b ulunuyor. Böyle birine ancak teşekkür edilir bende kendisine teşekkür ediyorum”

MALİ YAPI

As Akyazıspor’un şu an itibarıyla kadrosunda yer alan oyuncularına hiç borcu olmadığını, yaptıkları anlaşmalar gereği oyuncularına vermeleri gerekenleri zamanında verdiklerini de anlatan kulüp başkanı Durmuş, bizim kulüpte görev yapmakta olan Yönetim Kurulu Üyelerimizde kulübe maddi destek sağlamaktadır. Göreve gelirken vaat ettiklerini yerine getirdikleri için yönetimdeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Verilen sözler tutulunca bizde ayağımızı mali tablomuza göre uzatınca geçen sezon yaşadığımız mali sıkıntıları bu sezon yaşamadık. Vaatlerini tutanlara ve As Akyazıspora maddi ve manevi destek veren herkese bir kez daha huzurunuzda teşekkür ediyorum dedi.

BASINDA BİZİ DESTEKLEMELİ

Akyazı’da basın birçok İl’den daha güçlüdür. Basında görev arkadaşlar çalıştıkları gazete, ajans ya da haber sitelerinde etkili isimlerdir. Sizlerden ricam İlçemizin markası olan takımımıza sizlerin de sahip çıkmasıdır. Belirlediğimiz hedeflerimize ancak el ve güç birliği ile ulaşırız. Onun için bu konuda sizlerden desteklerinizi bekliyorum diyen As Akyazıspor kulübu başkanı Ahmet Durmuş, bizde biliyoruz ki, 10 Ocak çalışan gazeteciler gün8üdür. Ben bu güzel ve özel gününüzü şimdiden kutluyorum dedi ve toplantıya katılan b asın mensuplarına da güne özel hediyelerini takdim etti.

As Akyazıspor Başkanı Ahmet Durmuş tarafından düzenlenen basın bilgilendirme toplantısı çekilen toplu resimle son buldu. Kahvaltılı basın toplantısına bazı yönetim kurulu üyeleri de katıldı.