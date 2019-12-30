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KIZILCIKORMAN VE TÜRK ORMAN MAHALLELERİNİN KARACASU KABUSU

KIZILCIKORMAN VE TÜRK ORMAN MAHALLELERİNİN KARACASU KABUSU

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KIZILCIKORMAN VE TÜRK ORMAN MAHALLELERİNİN KARACASU KABUSU

Akyazı’ya bağlı Kızılcıkorman ve Türkorman mahalleleri mahallelerinin içinden geçmekte olan
Bu haber 2019-12-30 00:15:37 eklenmiş ve 67 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Kızılcıkorman ve Türkorman mahalleleri mahallelerinin içinden geçmekte olan Karacasu deresinin kokusundan illallah diyorlar. Öyle bir koku ki yıllardan beri bu rahatsızlıklarını bir yetkiliye anlatamamışlar.

 Konu Akyazı MHP İlçe teşkilatının Başkan Ali Dertli Başkanlığında Kızılcıkorman ve Türkorman mahallelerine yaptıkları ziyaret sırasında yaptıkları sohbet sırasında bir kez daha hündeme geldi.

 Mahalle Muhtarı Mecit Kızıldağ mahallesinin sorunlarını dile getirirken mahalle içinden geçmekte olan Karacasuyun kirliliğinden ve çıkardığı kokudan mahalle halkının illallah dediğini, suyu taşıyan kanalın tamamen dolduğunu, hayvanlarının bu dereden su içemediklerini ifade ederek dertlerini dinleyecek ve çözüm getirecek bir makam da bulamadıklarını söyledi.

Muhtar Kızıldağ Akyazı’dan gelen Karacasu mahallemiz öncesinde faaliyette bulunan GSF nişasta fabrikasına kadar temiz, fabrikadan sonra kirleniyor ve koku yaymaya başlıyor. Şikayetlerimiz sonrası yapılan denetlemelerden de bir netice alamadık. Sizlerden isteğimiz bu konuyu üst makamlara taşıyıp derdimize bir çare bulmanız dedi. Kızılcıkorman mahalle sakinleri de muhtarlarına destek vererek kokudan sokağa çıkmak istemediklerini söylediler.

 MHP İlçe Başkanı Ali Dertli mahalle ziyaretlerinin sohbet etmek amacı taşıdığını ve sorunlarını not aldıklarını belirterek Cumhur ortağımız yetkililerine ileteceklerini ve çözüm arayacakları sözünü verdi.

 

 

 

 
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