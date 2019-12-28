Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ASLINI ARATMAYAN TATBİKAT

ASLINI ARATMAYAN TATBİKAT

AKYAZI’DA KAR GÜZELLİĞİ

AKYAZI’DA KAR GÜZELLİĞİ

HAVUZ FACİASI DAVASI GÖRÜLDÜ

HAVUZ FACİASI DAVASI GÖRÜLDÜ

HAVUZ FACİASI MAĞDURLARI: SUÇLULAR CEZALANDIRILSIN İSTİYORUZ

HAVUZ FACİASI MAĞDURLARI: SUÇLULAR CEZALANDIRILSIN İSTİYORUZ

ESKİ VEKİL AÇBA MHP AKYAZI TEŞKİLATINI SEVİNDİRDİ

ESKİ VEKİL AÇBA MHP AKYAZI TEŞKİLATINI SEVİNDİRDİ

KIBRIS GAZİLERİ MADALYALARINI ALDI

KIBRIS GAZİLERİ MADALYALARINI ALDI

ASLINI ARATMAYAN TATBİKAT

Akyazı Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı aslını aratmadı.
Bu haber 2019-12-28 10:08:24 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı aslını aratmadı. Hazırlanan Senaryo gereği olarak Devlet hastanesi Diyaliz bölümünde elektrik kontağından çıkan yangın sonrası Ünitede yatan hastalar ve çalışanlar en kısa zamanda triaj alanına taşınarak tahliye edildi. Yangının üst kata sıçraması halinde tehlike altında olan Cerrahi Serviste Palyatif Bakım Servisine taşındı.

Devlet Hastanesine gerçekleşen ve aslını aratmayan tatbikat sonrası açıklama Hastane Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar’dan geldi. Tepeçınar, bu tür tatbikatların 2020 yılı içinde de sık sık tekrarlanacağını ve bugün yapılan tatbikatta olası bir yangında hastane personeli olarak ne yapmamız gerektiğini öğrenmemiz bakımından yararlı oldu dedi.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
10:13 - ASLINI ARATMAYAN TATBİKAT
Akyazı Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı aslını aratmadı....
09:37 - AKYAZI’DA KAR GÜZELLİĞİ
Güzel giden havaların birden yağışlı havaya dönmesi ve ısının 10 dereceden fazla azalmasın...
09:32 - HAVUZ FACİASI DAVASI GÖRÜLDÜ
Akyazı Kuzuluk’ta 23 Haziran 2017 tarihinde meydana gelen havuz faciası ile ilgili olarak...
23:56 - AKYAZI’DA HIRSIZLIK ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ
Akyazı’ya bağlı Kuzuluk v e Şerefiye Mahallelerinde bulunan yazlık evlerde son iki ay için...
17:35 - Yaşlı adama otomobil çarptı
Kaza, Akyazı Kuzuluk yolu KaraçalılıkMahallesinde kahvelerin önünde meydana geldi...
19:54 - Akyazı belediyesinden uzanan yardım eli
Akyazı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekip Altındere Mahallesinde ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ