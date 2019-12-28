ASLINI ARATMAYAN TATBİKAT

Akyazı Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı aslını aratmadı.

Bu haber 2019-12-28 10:08:24 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı aslını aratmadı. Hazırlanan Senaryo gereği olarak Devlet hastanesi Diyaliz bölümünde elektrik kontağından çıkan yangın sonrası Ünitede yatan hastalar ve çalışanlar en kısa zamanda triaj alanına taşınarak tahliye edildi. Yangının üst kata sıçraması halinde tehlike altında olan Cerrahi Serviste Palyatif Bakım Servisine taşındı.

Devlet Hastanesine gerçekleşen ve aslını aratmayan tatbikat sonrası açıklama Hastane Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar’dan geldi. Tepeçınar, bu tür tatbikatların 2020 yılı içinde de sık sık tekrarlanacağını ve bugün yapılan tatbikatta olası bir yangında hastane personeli olarak ne yapmamız gerektiğini öğrenmemiz bakımından yararlı oldu dedi.