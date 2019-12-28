AKYAZI’DA KAR GÜZELLİĞİ

Güzel giden havaların birden yağışlı havaya dönmesi ve ısının 10 dereceden fazla azalmasının

Bu haber 2019-12-28 09:33:01 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

Güzel giden havaların birden yağışlı havaya dönmesi ve ısının 10 dereceden fazla azalmasının etkisi ile Akyazı’nın yüksek kesimlerine yağmaya başlayan kar ortayla mükemmel görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Alçak kesimlerde yağışlar yağmur şeklinde yağarken yüksek kesimler olan Keremali, Acelle, Sultanpınarı ve Karapınar yaylalarına kar olarak düşmeye başladı. Uzun zamandan beri bekledikleri kar yağışının başlaması üzerine karın tadını çıkarmak isteyen çok sayıda Akyazılıda evlerinden çıkıp kar yağmaya başlayan yüksek kesimlere giderek doyasıya kar yağışını izlediler ve arkadaşları ile kartopu oynayarak günlerini tamamladılar.