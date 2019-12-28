HAVUZ FACİASI DAVASI GÖRÜLDÜ

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Akyazı Kuzuluk’ta 23 Haziran 2017 tarihinde meydana gelen havuz faciası ile ilgili olarak
Bu haber 2019-12-28 09:31:25 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kuzuluk’ta 23 Haziran 2017 tarihinde meydana gelen havuz faciası ile ilgili olarak Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde sürmekte olan davanın 26 Aralık 2019 günü yapılan 7 nciduruşmasında önemli kararlar alındı.

Mahkemeye Mahkeme heyetinin değişmesi nedeniyle dosya içinde yer alan tutanaklar okunarak başladı. Akyazı Kaymakamlığının soruşturma izni vermediği Kuzuluk Belediyesi ile ilgili aldığı karar İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdare Dava Dairesi tarafından bozuldu ve bu gelişmeden sonra Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işyeri çalışma ruhsatını veren Kuzuluk Belediyesi hakkında soruşturma açıldığı ancak şahıslarla ilgili iddianamenin henüz hazırlanıp Mahkemeye sunulmadığıgörüldü.

Mahkemede sanık konumunda olan ve yapılan duruşmaya katılmayan elektrikçi K.D. nin Avukatı da bir önceki celsede bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini, ATK’dan veya Üniversite bünyesinde çalışan öğretim elemanlarından tercihen çalışan bulunduğu bir heyetten yeniden bilirkişi raporu alınması talebini yineledi.

Duruşmaya katılan acılı aileler ve Avukatları dosya içindeki eksiklerin giderilmesini, önceki beyanlarını tekrarladıklarını belirtirken davaya SEDAŞ’ındadahil edilmesini, SEDAŞ’la ilgili bir incelemenin yapılmamış olmasını da eksik kusur olarak değerlendirdiklerini ve SEDAŞ içinde bir kusur tespitinin yapılmasını istediler.

Müşteki Avukatları ayrıca Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sadece Kuzuluk Belediyesi ile ilgili soruşturma yürüttüğüne dikkat çekerek, mevcut alınan raporlara bakıldığında Akyazı Belediyesinin de kusurlu ve sorumlu olduğu ortaya çıkmıştır.O nedenle Akyazı Belediyesinin de soruşturma kapsamına alınmasını talep etti. Ayrıca Sakarya Üniversitesi ile SEDAŞ arasında bir ilişki var olmasa da yine de aynı bölge içinde bulunmaları nedeniyle daha bağımsız olduğunu düşündüğümüz İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) bünyesinde çalışmakta olan öğretim elemanlarınca oluşturulacak bir heyetten yeni bir bilirkişi raporunun alınmasını talep ediyoruz dediler.

İddia Makamının görüşlerini de alan Mahkeme heyeti şu kararları aldı;

Mazeret beyan ederek Mahkemeye katılmayanların mazeretlerinin kabulüne, Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak dava konusu olayla bağlantılı olan ilgili soruşturma dosyasının akıbetinin sorularak soruşturma dosyasının mahkememiz tarafından bekletici mesele yapılmasına ve sonucun beklenmesine, Sanık ve katılanlar ve Vekillerinin bu aşamada kusur yönünden yeniden rapor alınmasıtaleplerinin Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasının sonucunun beklenmesi ve bu aşamada yeniden rapor alınmasının dosyaya hukuken bir katkı sağlamayacağı değerlendirilmekle bu aşamada reddine, yeniden rapor alınması hususunun Akyazı CBS’nın dosyası tamamlandıktan sonra değerlendirilmesine, Mahkememizce keşif yapılıp bilirkişi heyetince alınan bilirkişi raporunda Akyazı Belediyesinin de Kuzuluk Belediyesi kapandıktan sonra sınırları içinde kalan işletme ile ilgili denetimlerini yapmaması nedeniyle tali kusurlu bulunduğundan Akyazı Belediyesi yönünden de gereğinin takdir ve ifası için Akyazı CBS’na bildirimde bulunulmasına, yapılacak olan bildirime bilirkişi raporunun ad eklenmesine ve gelecek duruşmanın 28.04.2020 günü saat 14.00 de yapılmasına karar verdi.

Bilindiği gibi 23 Haziran 2017 günü Akyazı Kuzuluk’ta elektrik kaçağından dolayı meydana gelen faciada havuza yüzmek için giren yaşları 14-17 arasında olan Gökay Yıldırımgeç, Davut Mert Kaliç ve Nurullah Önlütürk isimli çocuklar elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmişler. İşletme sahibi Mehmet Kaya ile oğlu Davut Kaya’da çocukları kurtarmak için havuza girince onlarda akıma kapılarak hayatlarını kaybetmişlerdi.

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