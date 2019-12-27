HAVUZ FACİASI MAĞDURLARI: SUÇLULAR CEZALANDIRILSIN İSTİYORUZ

FOX TV. Muhabiri Nazlı Yerebatmaz 23 Haziran 2017 günü Akyazı Kuzuluk’ta meydana gelen havuz

Bu haber 2019-12-27 00:26:56 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

FOX TV. Muhabiri Nazlı Yerebatmaz 23 Haziran 2017 günü Akyazı Kuzuluk’ta meydana gelen havuz faciasında çocuklarını kaybeden acılı ailelerin yanındaydı ve onlarla röportaj yaptı ve sorularını sordu cevaplarını aldı. Acılı aileler facianın üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen sürmekte olan mahkemenin tamamlanamadığını ve suçluların cezalandırılmadığını belirterek, adalet gecikmesin ve suçlular cezalarını çeksin istiyoruz diye isteklerini bir kez daha dile getirdiler.

Acılı aileler çocuklarının ihmaller zinciri sonrası hayatlarını kaybettiklerini belirterek, işletmenin inşaat ve iskan ruhsatı yok. Kullandığıelektrik kaçak. Bu konuların sahibi durumunda olan Belediyeler ve SEDAŞ ne yazık ki, sürmekte olan Mahkemede suçlu olarak görünmüyorlar. Bu olayda tek suçlu tesisin elektrikçisi görünüyor. O da bir müddet cezaevinde yattıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu durum bizim ağrımıza gidiyor. Bizler kimseyi suçlamıyoruz. Biz suçlular kimse çıkartılsın ve cezalandırılsın istiyoruz. Bir isteğimiz daha var o da “adalet gecikmesin”diyoruz.

Acılı aileler kendileri ile görüşmek ve yaşanan faciayı tekrar gündeme taşımak için Kuzuluk’a gelen FOX TV. ye ve onun başarılı muhabiri Gazeteci Nazlı Yerebatmaz’a da teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

Acılı ailelerle görüşen, onlarla röportaj yapan Gazeteci Nazlı Yerebatmaz’ın konuyla ilgili hazırladığı haberini geçtiğimiz akşam çalıştığı FOX TV.ninana haber bülteninde yayınlandı.