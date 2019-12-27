ESKİ VEKİL AÇBA MHP AKYAZI TEŞKİLATINI SEVİNDİRDİ

Bir önceki dönem MHP Sakarya Milletvekilliği yapan Zihni Açba partisinin Akyazı İlçe teşkilatına bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bu haber 2019-12-27 00:03:56 eklenmiş ve 11 kez görüntülenmiştir.

Bir önceki dönem MHP Sakarya Milletvekilliği yapan Zihni Açba partisinin Akyazı İlçe teşkilatına bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette İlçe Başkanı Ali Dertli ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile MHP Belediye Meclis Üyeleri İhsan Özcan ve Furkan Çakıroğlu eski Milletvekilleri Açba’ya ev sahipliği yaptılar.

Ziyaret sırasında konuşan Zihni Açba, fırsat buldukça partimin teşkilatlarını ziyaret ederim. Bugünde kendi İlçemin teşkilatına bir ziyaret yaptım ve bu ziyarette partimin yöneticilerinden çalışmaları hakkında geniş bilgiler aldım. Bende kendilerine yapmakta olduğum çalışmalar hakkında bilgiler verdim dedi.

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli’de açıklamasında şunları söyledi “ Partimizin değerli büyüğü Zihni abimizi ağırlamaktan ve onun anlattıklarını dinlemekten büyük zevk aldık. Yaptığı ziyaret ve verdiği değerli bilgiler için kendilerine şahsım ve partim adına sonsuz teşekkür ediyorum”