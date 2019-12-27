KIBRIS GAZİLERİ MADALYALARINI ALDI

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1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılıp gazilik unvanı olan Akyazılı Gaziler Kuzey Kıbrıs
Bu haber 2019-12-27 00:00:32 eklenmiş ve 12 kez görüntülenmiştir.

 

1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılıp gazilik unvanı olan Akyazılı Gaziler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine gönderilen madalya ve berat belgelerini düzenlenen bir törenle aldı.

Akyazı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve Öğretmen Evi salonunda yapılan törende Akyazılı gaziler madalya ve beratlarını törene katılan protokolün elinden gururla aldılar.

Düzenlenen törene Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel, bazı daire Müdürleri ile Gaziler katıldı.

 
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