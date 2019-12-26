AKYAZI’DA HIRSIZLIK ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

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Akyazı’ya bağlı Kuzuluk v e Şerefiye Mahallelerinde bulunan yazlık evlerde son iki ay içinde yaşanan
Bu haber 2019-12-26 23:55:39 eklenmiş ve 11 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk v e Şerefiye Mahallelerinde bulunan yazlık evlerde son iki ay içinde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili olarak çalışmalarını gizlilik içinde yürüten Jandarma hırsızlıkları oluşan bir çete tarafından yapıldığını belirledi. Bu belirleme üzerine çalışmalarını hızlandıran ve Cumhuriyet Başsavcılığından da gerekli izni alan Jandarma düzenlediği operasyonlarla 10 kişiyi yakaladı ve gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Ö.B./ F.Y./ R.K./ N.D./ F.D./ H.B./ H.C./ S.E ve H.C. isimli şüphelileri sorgulayan Jandarma çalıntı malların bir bölümünü ele geçirdi.  2 adet LCD televizyon, üç adet motorlu ot biçme makinesi, bir adet hilti, bir adet matkap, bir adet kayıt cihazı, dört adet güvenlik kamerası ele geçirilen çalıntı mallar arasında yer aldı. Ele geçirilen mallar daha sonra sahiplerine teslim edildi.

Akyazı’da Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Ö.B./ H.C. ve R.K. tevkif edilerek Ferizli Cezaevine gönderildi. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

 
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