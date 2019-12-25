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AKYAZI’DA NEYİ MEŞHUR BİLİYORUM, ÜLKEMİ TANIYORUM YARIŞMASI YAPILDI

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AKYAZI’DA NEYİ MEŞHUR BİLİYORUM, ÜLKEMİ TANIYORUM YARIŞMASI YAPILDI

İlki Kuzuluk İlkokulunda Okul Müdürü Mehmet Salih Şahin tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen “Neyi Meşhur Biliyorum,
Bu haber 2019-12-25 21:36:30 eklenmiş ve 64 kez görüntülenmiştir.

 

İlki Kuzuluk İlkokulunda Okul Müdürü Mehmet Salih Şahin tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen “Neyi Meşhur Biliyorum, Ülkemi  tanıyorum” adlı yurdumuzun özelliklerinin tanınmasına hangi ilimizin özelliklerinin  neler olduğuna yönelik bilgi yarışması yapıldı.

 27 İlkokulun katıldığı yarışma Akyazı Atatürk Kapalı spor salonunda yapılan. Yarışma  Yarışma saygı duruşu ve istiklal Marşının söylenmesi ile başladı.

 Yarışma hakkında yapılan açıklamanın ardından yarışmaya geçildi.

3 er kişiden oluşan yarışma ekibine 20 soru yöneltidi. 20 soru sonunda  Konuralp, Nahit Menteşe, Atatürk, Mehmet Soykan ve Paris İlkokulları 19 soruya doğru cevap verdi ve yarışmayı önde tamamladı. Ancak ilk üç belirlenemedi.

 Dereceyi belirlemek üzere bu 5 okul arasında yarışmaya devam edildi. Yedek sorular sonunda soruların tamamına doğru cevap veren Osmanbey Nahit Menteşe İlkokulu yarışmanın birincisi olurken Paris ve Atatürk İlkokulları da 2. İlan edildiler.

Büyük ilgi gören yarışmada Çağlar Öztürk, Sevgi Cebecik, Aslı Aslan, Rukiye Cinkara Arık, Zülal Yılmaz ve Özkan Demirci jüriyi oluşturdu.

 Yarışma sonunda dereceye giren okullara protokol tarafından plaket ve para ödülü verildi.
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