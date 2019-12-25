AKYAZI’DA NEYİ MEŞHUR BİLİYORUM, ÜLKEMİ TANIYORUM YARIŞMASI YAPILDI

İlki Kuzuluk İlkokulunda Okul Müdürü Mehmet Salih Şahin tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen “Neyi Meşhur Biliyorum, Ülkemi tanıyorum” adlı yurdumuzun özelliklerinin tanınmasına hangi ilimizin özelliklerinin neler olduğuna yönelik bilgi yarışması yapıldı.
3 er kişiden oluşan yarışma ekibine 20 soru yöneltidi. 20 soru sonunda Konuralp, Nahit Menteşe, Atatürk, Mehmet Soykan ve Paris İlkokulları 19 soruya doğru cevap verdi ve yarışmayı önde tamamladı. Ancak ilk üç belirlenemedi.
Büyük ilgi gören yarışmada Çağlar Öztürk, Sevgi Cebecik, Aslı Aslan, Rukiye Cinkara Arık, Zülal Yılmaz ve Özkan Demirci jüriyi oluşturdu.