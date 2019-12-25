AK-BELDE’Yİ TANIDIK

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31 Mart seçiminden sonra Belediye yönetimindeki değişiklik gibi Ak-Belde A.Ş. de önemli değişiklikler yapıldı.
Bu haber 2019-12-25 17:36:58 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

 

31 Mart seçiminden sonra Belediye yönetimindeki değişiklik gibi Ak-Belde A.Ş. de önemli değişiklikler yapıldı. Başkan yardımcılarından Mehmet Öztürk’e bağlanan Ak-Belde A.Ş. nin Genel Müdürlüğüne de AK Parti eski İlçe Başkanı Fevzi Bora getirildi.

Yeni bir hizmet anlayışı ile çalışmalarına başlayan Ak-Belde A.Ş. nin yeni yönetimi düzenlediği bir toplantı ile basına çalışmaları hakkında geniş kapsamlı bilgiler verdi.

Bilgileri veren Ak-Belde Genel Müdürü Fevzi Bora Şirket vasıtasıyla Akyazı’da her gün fakir oldukları belirlenen100 kişiye sıcak yemek dağıtımı yaptığını ve Sakarya’da bu işi yapan Akyazı ve Hendek olmak üzere iki Belediyenin olduğunu ve sayısal yemek desteği bakımından da Akyazı’nın çok çok önde olduğunu söyledi.

Dağıtılmakta olan yemeklerden alınan örneklerin muhafaza edildiğini, pişirilecek olan yemeklerin belli bir program dahilinde planlandığını, yemeklerin fakir insanlarımızın evlerine giderek dağıtımının sağlandığını söyleyen Fevzi Bora, tesisimizde hijyen ön planda tutulmakta ve dağıttığımız yemeklerin hem kaliteli olması, hem de hijyen ortamda pişirilip dağıtılmasına ayrı bir özen göstermekteyiz dedi.

Ak-Belde A.Ş. de Gıda Teknikeri olarak görev yapan Murat Destecide basın mensuplarına teknik bilgiler verdi. Malzemenin nasıl tedarik edildiği, nasıl saklandığı, alınan malzemelerin üretildiği ve son kullanım tarihlerine verilen önem ve hassasiyet, alım yapılan marketlerin isimleri, hammadde giriş kontrol formunun eksiksiz bir şekilde düzenlendiği, her ay Bakanlık onayı olan firmadan ilaçlama desteği alındığı, Sakarya Valiliği İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri tarafından denetimlere tabi tutuldukları, çalışanlar için Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden Gıda ve Su sektöründe çalışanlar için “Hijyen Eğitimi” kursunun alındığı hususları bu bilgilendirmede yer aldı.

Açıklamaların ardından basın mensupları tesisi gezdi ve düzenlenen toplantı basın mensuplarına verilen öğle yemeği ile son buldu. Toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk ve Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Ali Özer’de hazır bulundu.

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