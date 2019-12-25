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AKYAZI’DA 330 BİN LİRALIK BİLET SATILDI

Akyazı’da Milli Piyango satışı yapan Musa Köseoğlu, Sami Yiğit ve NüzhetSezgin Milli piyango bilet satışlarını
Bu haber 2019-12-25 17:35:27 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da Milli Piyango satışı yapan Musa Köseoğlu, Sami Yiğit ve NüzhetSezgin Milli piyango bilet satışlarını sürdürüyorlar. Köseoğlu ve Yiğit seyyar bilet satışı yaparken, Nüzhet Sezgin ise kendisine ait işyerinde makine bileti satıyor.

Şu ana kadar 330 bin liralık bilet satışı yaptıklarını, bu rakamın yılsonuna kadar 550 bin lirayı bulmasını beklediklerini söyleyen Akyazı’da satış yapan üç Milli piyango satıcısı yılbaşı biletlerinin kendileri için de önemli olduğunun altını çiziyorlar ve ciromuz ikramiye biletlerinin geçen yıla göre yüksek olmasından dolayı artmış görünmektedir. Sattığımız ya da yılbaşına kadar satacağımız biletlerde ki artış bizim beklediğimiz oranda değil açıklaması yaptılar.

Amacımız sattığımız biletlere büyük ikramiyelerin çıkmasıdır diyen üç Akyazılı Milli Piyangocu, geçmiş yıllarda Akyazı’ya önemli miktarlarda ikramiye çıktığına da dikkat çekerek bu yılbaşında büyük ikramiyelerden biri neden Akyazı’ya çıkmasın diyorlar.

 
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