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Yaşlı adama otomobil çarptı

Kaza, Akyazı Kuzuluk yolu KaraçalılıkMahallesinde kahvelerin önünde meydana geldi
Bu haber 2019-12-25 17:32:58 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

 

Kaza, Akyazı Kuzuluk yolu KaraçalılıkMahallesinde kahvelerin önünde meydana geldi. A. K. isimli yaşlı adam camiye gitmek için yolun karşısına geçmek istediği sırada, Akyazı istikametine gitmekte olan 34 KVF **plakalı otomobil yaşlı adama çapmamak için ani manevra yapınca yol kenarındaki duvara çarptı. Yaşlı adam tam kurtuldum derken bu defa karşı yönden gelen 08 DD 3** plakalı Otomobil kendisine çarptı.Kazada başından ve vücudundan darbeler alan A.K. yaralandı.

Yaralı yaşlı adam olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleriilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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