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NEYİ MEŞHUR BİLİYORUM, ÜLKEMİ TANIYORUM YARIŞMASI BUGÜN YAPILIYOR

NEYİ MEŞHUR BİLİYORUM, ÜLKEMİ TANIYORUM YARIŞMASI BUGÜN YAPILIYOR

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NEYİ MEŞHUR BİLİYORUM, ÜLKEMİ TANIYORUM YARIŞMASI BUGÜN YAPILIYOR

İlki Kuzuluk İlkokulunda Okul Müdürü Mehmet Salih Şahin tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen
Bu haber 2019-12-25 00:57:38 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.

 

İlki Kuzuluk İlkokulunda Okul Müdürü Mehmet Salih Şahin tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen “Neyi Meşhur Biliyorum, Ülkemi tanıyorum” adlı yurdumuzun özelliklerinin tanınmasına yönelik bilgi yarışmasının bu yıl olanı bugün yapılıyor.

 Muhtemelen 24 İlkokulun katılacağı yarışma bugün Akyazı Atatürk Kapalı spor salonunda yapılacak. Yarışmanın başlama saati 11-12.30 saatleri arasında. Yarışmada 20 soru sorulacak. 20 soru sonunda eşitlik olduğu taktirde ek sorulara geçilecek ve eşitlik bozuluncaya kadar sorulara devam edilecek.

 Yarışma sonunda dereceye giren okullara çeşitli armağanlar verilecek tüm öğrencilere de katılım belgesi verilecek.

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tüm Akyazı’lıları yarışmayı izlemeye davet etti.

 
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