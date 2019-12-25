HOLLANDA YOLCUSU HALK EĞİTİM EĞİTİCİLERİ AKYAZIDAKİ FABRİKALARI GEZDİ

Adapazarı Halk Eğitimi Merkezi Eğitmenlerinin Hazırladıkları ve kabul edilen “ Kadınların İstihdamında girişimcilik motivasyonun önemi”

Bu haber 2019-12-25 00:35:23 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

Adapazarı Halk Eğitimi Merkezi Eğitmenlerinin Hazırladıkları ve kabul edilen “ Kadınların İstihdamında girişimcilik motivasyonun önemi” adlı Erasmus+ KA104 projesi çerçevesinde Hollanda’da kurs görmeye hak kazanan Ekip yolculuk öncesi Akyazı’daki Fabrikaları gezerek burada çalışmakta olan bayanlarla görüş alışverişinde bulundular.

7-12 Nisan 2020 tarihleri arasında Hollanda’nın Amsterdam kentinde bir haftalık yapılandırılmış kurs görecek olan proje ekibi geçtiğimiz hafta Akyazı’daki fabrikaları teker teker gezdiler ve görüştükleri bayanlardan elde ettikleri bilgileri not alıp onlara girişimcilik konularında tavsiyelerde bulundular.

Sündüz Şimşek, Vedat Tetik, M Alper Albostan, Mahmur Üney, Halil İbrahim Altuğ, Neriman Dindar, Ayşe Uğurlu Binici, Mürvet Örçün, Şerif Demir ve Huriye Kınal’dan oluşan Proje ekibi ilk olarak Akyazı’daki İşmond tekstil fabrikasını ziyaret ettiler. Burada Fabrika Müdürleri Kenan Şen ve Mahmut Gümüş’ten kurum hakkında bilgi aldılar. Fabrikada çalışanların yüzde 80 inin kadın olduğunu belirten Müdürler bir çoğunun burada elde ettikleri tecrübelerle kendi işlerini kurduklarını ifade ettiler.

Daha sonra Aydın Örme tekstile geçen ekip burada İnsan Kaynakları Müdürü Halil Tamay’la görüşerek fabrikada çalışan bayanları iş başında ziyaret ettiler ve bilgi alışverişinde bulundular. Müdür Halil Tamay istihdam konusunda Meslek Liselerinde ihtiyaç duydukları tekstil boyacılığı ve tekstil Apreciliği bölümlerinin açılması gerektiğini belirterek bu bölümde okuyanların fabrikalarında staj yapabileceklerini ve de istihdam edilebileceklerini söyledi.

Proje ekibi daha sonra LTB (Kot fabrikası)yi ve ardında da Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Şener Bayraktar’ı da ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdiler ve konu ile ilgili görüş ve tavsiyelerini aldılar.

Proje Ekibi Hollanda’da alacakları eğitim sonucunda İlimizdeki kursiyerlere daha etkin eğitim vererek, mezunların istihdamı, kadınların girişimcilik konusundaki motivasyonunun artırılması ve Hollanda’daki örneklerle bilgi paylaşımında bulunarak onları bu alanda teşfik edecekler.