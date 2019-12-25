Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
NEYİ MEŞHUR BİLİYORUM, ÜLKEMİ TANIYORUM YARIŞMASI BUGÜN YAPILIYOR

NEYİ MEŞHUR BİLİYORUM, ÜLKEMİ TANIYORUM YARIŞMASI BUGÜN YAPILIYOR

HOLLANDA YOLCUSU HALK EĞİTİM EĞİTİCİLERİ AKYAZIDAKİ FABRİKALARI GEZDİ

HOLLANDA YOLCUSU HALK EĞİTİM EĞİTİCİLERİ AKYAZIDAKİ FABRİKALARI GEZDİ

CİDD’DE TÜRK EBRU SANATI

CİDD’DE TÜRK EBRU SANATI

Akyazı belediyesinden uzanan yardım eli

Akyazı belediyesinden uzanan yardım eli

Merdivenden düşen öğrenci yaralandı

Merdivenden düşen öğrenci yaralandı

BAŞKAN SOYKAN’DAN ESNAF ZİYARETLERİ

BAŞKAN SOYKAN’DAN ESNAF ZİYARETLERİ

HOLLANDA YOLCUSU HALK EĞİTİM EĞİTİCİLERİ AKYAZIDAKİ FABRİKALARI GEZDİ

Adapazarı Halk Eğitimi Merkezi Eğitmenlerinin Hazırladıkları ve kabul edilen “ Kadınların İstihdamında girişimcilik motivasyonun önemi”
Bu haber 2019-12-25 00:35:23 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

 

Adapazarı Halk Eğitimi Merkezi Eğitmenlerinin Hazırladıkları ve kabul edilen “ Kadınların İstihdamında girişimcilik motivasyonun önemi” adlı Erasmus+ KA104 projesi çerçevesinde Hollanda’da kurs görmeye hak kazanan Ekip yolculuk öncesi Akyazı’daki Fabrikaları gezerek burada çalışmakta olan bayanlarla görüş alışverişinde bulundular.

 7-12 Nisan 2020 tarihleri arasında Hollanda’nın Amsterdam kentinde bir haftalık yapılandırılmış  kurs görecek olan proje ekibi geçtiğimiz hafta Akyazı’daki fabrikaları teker teker gezdiler ve görüştükleri bayanlardan elde ettikleri bilgileri not alıp onlara girişimcilik konularında tavsiyelerde bulundular.

 Sündüz Şimşek, Vedat Tetik, M Alper Albostan, Mahmur  Üney, Halil İbrahim Altuğ, Neriman Dindar, Ayşe Uğurlu Binici, Mürvet Örçün, Şerif Demir ve Huriye Kınal’dan oluşan Proje ekibi ilk olarak Akyazı’daki İşmond tekstil fabrikasını ziyaret ettiler. Burada Fabrika Müdürleri Kenan Şen ve Mahmut Gümüş’ten kurum hakkında bilgi aldılar. Fabrikada çalışanların yüzde 80 inin kadın olduğunu belirten Müdürler bir çoğunun burada elde ettikleri tecrübelerle kendi işlerini kurduklarını ifade ettiler.

 Daha sonra Aydın Örme tekstile geçen ekip burada İnsan Kaynakları Müdürü Halil Tamay’la görüşerek fabrikada çalışan bayanları iş başında ziyaret ettiler ve bilgi alışverişinde bulundular. Müdür Halil Tamay istihdam konusunda Meslek Liselerinde  ihtiyaç duydukları tekstil boyacılığı ve tekstil Apreciliği bölümlerinin açılması gerektiğini belirterek bu bölümde okuyanların fabrikalarında staj yapabileceklerini ve de istihdam edilebileceklerini söyledi.

 Proje ekibi daha sonra LTB (Kot fabrikası)yi  ve ardında da Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Şener Bayraktar’ı da ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdiler ve konu ile ilgili görüş ve tavsiyelerini aldılar.

 Proje Ekibi Hollanda’da alacakları eğitim sonucunda İlimizdeki kursiyerlere daha etkin eğitim vererek, mezunların istihdamı, kadınların girişimcilik konusundaki motivasyonunun artırılması ve Hollanda’daki örneklerle bilgi paylaşımında bulunarak onları bu alanda teşfik edecekler.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
00:59 - NEYİ MEŞHUR BİLİYORUM, ÜLKEMİ TANIYORUM YARIŞMASI BUGÜN
İlki Kuzuluk İlkokulunda Okul Müdürü Mehmet Salih Şahin tarafından düzenlenen ve gelenekse...
00:38 - HOLLANDA YOLCUSU HALK EĞİTİM EĞİTİCİLERİ AKYAZIDAKİ FAB
Adapazarı Halk Eğitimi Merkezi Eğitmenlerinin Hazırladıkları ve kabul edilen “ Kadınların ...
10:43 - S.A.B.A.H. DERNEĞİNE PROJE ÖDÜLÜ
Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete hazırlama ve Arama Kurtarma De...
00:59 - ÖZ İPLİK İŞ’TEN ÜYELERİNE YENİ YIL SÜRPRİZİ
Öz İplik İş Akyazı Şubesi İlçede faaliyet gösteren Fabrikalarda çalışan üyelerine...
00:20 - KUZULUK ORTA MAHALLEDEKİ SU ARIZASI GİDERİLDİ
Akyazı’nın önemli Mahallelerinden biri olan ve önemli de nüfus yoğunluğu olan...
23:59 - AKYAZI MYO’DAN DEPREM FARKINDALIĞI PANELİ
Akyazı Meslek Yüksek Okulu “DEPREM FAKINDALIĞI” Paneli düzenledi. Sakarya Büyükşehir Beled...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ