CİDD’DE TÜRK EBRU SANATI

Akyazı’nın Yuvalak Mahallesinde görev yaparken Yurt Dışı görevi dolayısı ile Suudi Arabistan’ın Mekke

Bu haber 2019-12-24 20:46:52 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın Yuvalak Mahallesinde görev yaparken Yurt Dışı görevi dolayısı ile Suudi Arabistan’ın Mekke oradan da Cidde şehrine atanarak Uluslararası Türk Okulu’nda öğretmen olarak çalışan Selva Karataş Toğaç eğitimlerini Cide’de sürdürmekte olan öğrenciler sosyal Bilgiler dersinde geleneksel el sanatlarında ebru sanatını öğretiyor.

Akyazı’lı Sosyal Bilgiler Öğretmeni Selva Karataş Toğaç’ın nezaretinde Ebru sanatını öğrenen ve ebru yapan öğrencilerin sev inçleri ve mutlulukları görülmeye değer nitelikteydi. Okul yönetimi ve öğretmen Selva Karataş Toğaç, kilometrelerce uzakta da olsak bizim öz değerlerimizden biri olan Ebru sanatını öğrencilerimize öğretmenin bizlerde ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz dediler.

Öğrencilerin kendi elleri ile ürettikleri birbirinden güzel eserler okulun bir köşesinde sergilenerek velilerin, öğrencilerin ve de okulu ziyaret edenlerin hayranlıkla izlemesine neden oldular.

Bilindiği gibi Ebru sanatı görsel açıdan şölen haline gelen çok renkli ve kıymetli bir sanattır. Suyun üzerinde renk verme çalışmaları ile yapılan süsleme sanatı olan ebru, günümüzde artık pek uygulanmamaktadır. Geleneklerimizde çok kullanılan bu sanatın önceleri kursları, eğitimleri yoğun bir şekilde bulunurken şimdilerde ise sınırlı konumdadır. Osmanlı döneminde kullanılan ebru sanatı önemli bir iş koluydu. Doğu topraklarından Avrupa’ya yayılmasıyla ebruya Avrupa da Türk kağıdı ismi verilmiştir. Tüm dünyanın ilgisini çekmiş ve sevilmiş bir sanat dalı olan Ebru sanatı ile bugün uğraşanların sayısı yok denecek kadar da azdır.