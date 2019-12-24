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Akyazı belediyesinden uzanan yardım eli

Akyazı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekip Altındere Mahallesinde
Bu haber 2019-12-24 19:53:38 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekip Altındere Mahallesinde yalnız yaşamakta olan yaşlı bir amcaya yardım elini uzattı. Yalnız yaşadığı için evinin temizliğini ve bir takım hizmetleri kendi başına yapamadığı için yardım elini uzatan Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekip elemanları yaşlı amcanın evine giderek hem evinin temizliğini yaptılar, hem de ihtiyaçların not ederek giderme sözü verdiler.

Belediye çalışanlarının evine kadar gelerek kendisine yardım elini uzatması yaşlı amcayı son derece mutlu etti ve yapılan bu destek için hem Belediye Başkanı Bilal Soykan’a, hem Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanlarına hem de Müdürlüğün bağlı olduğu Belediye Başkan yardımcısına teşekkür etti.

Akyazı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü yetkilileri, yaşlılara yardım yapılması asli görevlerimizden biri ve aynı zamanda dinimizin de emridir diyerek Akyazılılara şu çağrıyı yaptılar “ Etrafınızda yalnız yaşayan ve yardıma muhtaç vatandaş varsa bize bildirin”

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