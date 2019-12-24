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BAŞKAN SOYKAN’DAN ESNAF ZİYARETLERİ

BAŞKAN SOYKAN’DAN ESNAF ZİYARETLERİ

BAŞKAN SOYKAN’DAN ESNAF ZİYARETLERİ

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan fırsat buldukça Mahalle Mahalle,
Bu haber 2019-12-24 19:49:51 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan fırsat buldukça Mahalle Mahalle, Sokak Sokak dolaşıp hemşehrileri ile buluşmayı gelenek hale getirdi. Başkan Soykan dünde çarşı içindeki esnafı gezdi.

Gezdiği Esnaflarla ziyareti sırasında hal hatır ve özellikle de işlerinin nasıl gittiği hususunda bilgiler alan Başkan Soykan, aynı ziyarette Esnafın sorunlarını da dinleyip o sorunların çözümü için gayret göstereceği sözlerini de veriyor.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın ziyaret ettiği çarşı için Esnafı yapılan ziyaretten son derece memnun kaldıklarını belirterek, Başkanımız seçimde bize verdiği “sık sık sizleri ziyaret edeceğim” sözünü yerine getiriyor olmasından dolayı da ayrıca memnuniyetlerini dile getiriyorlar ve bu ziyaretlerde sorunlarımızı da rahat bir şekilde ve rahat bir ortamda Başkana iletme fırsatı bulduklarını da dile getirmeyi ihmal etmiyorlar.
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