Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
S.A.B.A.H. DERNEĞİNE PROJE ÖDÜLÜ

S.A.B.A.H. DERNEĞİNE PROJE ÖDÜLÜ

ÖZ İPLİK İŞ’TEN ÜYELERİNE YENİ YIL SÜRPRİZİ

ÖZ İPLİK İŞ’TEN ÜYELERİNE YENİ YIL SÜRPRİZİ

CHP AKYAZI’DA KONGRE : İYİYAZICI YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

CHP AKYAZI’DA KONGRE : İYİYAZICI YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

KURUM MÜDÜRLERİNDEN YENİORMAN MAHALLESİNE ÇIKARMA

KURUM MÜDÜRLERİNDEN YENİORMAN MAHALLESİNE ÇIKARMA

ÜLKÜCÜLERDEN BAŞKAN VE MECLİSİNE TEŞEKKÜR GELDİ

ÜLKÜCÜLERDEN BAŞKAN VE MECLİSİNE TEŞEKKÜR GELDİ

38 yaşındaki Erdal’ı Ecel Cezaevinde yakaladı

38 yaşındaki Erdal’ı Ecel Cezaevinde yakaladı

S.A.B.A.H. DERNEĞİNE PROJE ÖDÜLÜ

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği okullarda
Bu haber 2019-12-22 10:39:21 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

 

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği okullarda ve kurumlarda eğitim çalışmalarına aralıksız devam ederken  “Afet ve Acil Durum Eczacılığı” adlı hazırladığı bir proje ile katıldığı proje yarışmada birincilik ödülü aldı.

 Doktor Clüp Awards tarafından açılan “ TÜRKİYE’NİN SAĞLIK ÖDÜLLERİ” proje yarışması geçtiğimiz gün İstanbul ‘da yapıldı. S.A.B.A.H. DERNEĞİ tarafından hazırlanan proje yapılan değerlendirme sonunda finale kaldı. Ödül törenine  katılan Dernek Başkanı Eczacı İlhan Durgut  projesini tanıtırken  şunları söyledi. Yaşanan afetlerde  ihtiyaç duyulan ilaçların gerek temininde ve gerekse dağıtımında bir çok sıkıntı yaşandığı görüldü. Bu sıkıntı bize Afet ve Acil Durum Eczacılığı (ADEC); fikrini uyandırdı.  Afetler öncesi kurularak  her an hazır bulundurulacak bu eczane ile olası afetlerde her hangi bir sıkıntı olmayacağı amaçlandı. Dedi. Sakarya’da 7 yıldanberi dernek olarak afat eğitimi vermekte olup 100 bin kişiye bu eğitimi verdiklerini belirterek Bu projenin hazırlanmasında üye arkadaşlarımızın hepsinin emeği bulunmaktadır.Bu nedenle arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Şimdi sıra Bu projemizi hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

 Afet ve Acil Durum Eczacılığı (ADEC); nedir

Afet ve Acil Durum Eczacılığı (ADEC); afet ve veya acil durumlar için gerekli olan ilaç ve medikal malzeme kılavuzlarını hazırlayan, bu ilaçların ve medikal malzemelerin belirlenmiş sayılarını stokta hazır bulunduran, afet veya acil durumun ortaya çıktığı sıfırıncı saniyesinden itibaren ilaçların ve tıbbi malzemelerin triaj alanlarına ulaşmasını sağlayan, depolayan, paketleyen, etiketleyen, dağıtımını , takibini yapan Afet ve Acil Durum Eczacısı’ nın yaptığı faaliyetlerdir.
Afet ve Acil Durum Eczacısı; eczacılık fakültesi mezunu olup bu alan için belirlenmiş eğitimleri alarak uzmanlaşan Afet ve Acil Durum Eczacılığı yapan kişilerdir.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
10:43 - S.A.B.A.H. DERNEĞİNE PROJE ÖDÜLÜ
Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete hazırlama ve Arama Kurtarma De...
00:59 - ÖZ İPLİK İŞ’TEN ÜYELERİNE YENİ YIL SÜRPRİZİ
Öz İplik İş Akyazı Şubesi İlçede faaliyet gösteren Fabrikalarda çalışan üyelerine...
00:20 - KUZULUK ORTA MAHALLEDEKİ SU ARIZASI GİDERİLDİ
Akyazı’nın önemli Mahallelerinden biri olan ve önemli de nüfus yoğunluğu olan...
23:59 - AKYAZI MYO’DAN DEPREM FARKINDALIĞI PANELİ
Akyazı Meslek Yüksek Okulu “DEPREM FAKINDALIĞI” Paneli düzenledi. Sakarya Büyükşehir Beled...
00:09 - SINIR ALKIŞTA SINIR TANIMADI
Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün destekleri ile sanatsal faaliyetlerini devam etti...
00:03 - KUZULUK MAHALLESİNDE YAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Uzun zamandan beri alt yapı çalışmaları süren ve halende devam eden Akyazı’ya bağlı...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ