S.A.B.A.H. DERNEĞİNE PROJE ÖDÜLÜ

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği okullarda

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği okullarda ve kurumlarda eğitim çalışmalarına aralıksız devam ederken “Afet ve Acil Durum Eczacılığı” adlı hazırladığı bir proje ile katıldığı proje yarışmada birincilik ödülü aldı.

Doktor Clüp Awards tarafından açılan “ TÜRKİYE’NİN SAĞLIK ÖDÜLLERİ” proje yarışması geçtiğimiz gün İstanbul ‘da yapıldı. S.A.B.A.H. DERNEĞİ tarafından hazırlanan proje yapılan değerlendirme sonunda finale kaldı. Ödül törenine katılan Dernek Başkanı Eczacı İlhan Durgut projesini tanıtırken şunları söyledi. Yaşanan afetlerde ihtiyaç duyulan ilaçların gerek temininde ve gerekse dağıtımında bir çok sıkıntı yaşandığı görüldü. Bu sıkıntı bize Afet ve Acil Durum Eczacılığı (ADEC); fikrini uyandırdı. Afetler öncesi kurularak her an hazır bulundurulacak bu eczane ile olası afetlerde her hangi bir sıkıntı olmayacağı amaçlandı. Dedi. Sakarya’da 7 yıldanberi dernek olarak afat eğitimi vermekte olup 100 bin kişiye bu eğitimi verdiklerini belirterek Bu projenin hazırlanmasında üye arkadaşlarımızın hepsinin emeği bulunmaktadır.Bu nedenle arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Şimdi sıra Bu projemizi hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Afet ve Acil Durum Eczacılığı (ADEC); nedir

Afet ve Acil Durum Eczacılığı (ADEC); afet ve veya acil durumlar için gerekli olan ilaç ve medikal malzeme kılavuzlarını hazırlayan, bu ilaçların ve medikal malzemelerin belirlenmiş sayılarını stokta hazır bulunduran, afet veya acil durumun ortaya çıktığı sıfırıncı saniyesinden itibaren ilaçların ve tıbbi malzemelerin triaj alanlarına ulaşmasını sağlayan, depolayan, paketleyen, etiketleyen, dağıtımını , takibini yapan Afet ve Acil Durum Eczacısı’ nın yaptığı faaliyetlerdir.

Afet ve Acil Durum Eczacısı; eczacılık fakültesi mezunu olup bu alan için belirlenmiş eğitimleri alarak uzmanlaşan Afet ve Acil Durum Eczacılığı yapan kişilerdir.