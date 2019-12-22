ÖZ İPLİK İŞ’TEN ÜYELERİNE YENİ YIL SÜRPRİZİ

Öz İplik İş Akyazı Şubesi İlçede faaliyet gösteren Fabrikalarda çalışan üyelerine

Bu haber 2019-12-22 00:54:30 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

Öz İplik İş Akyazı Şubesi İlçede faaliyet gösteren Fabrikalarda çalışan üyelerine yılbaşı hediyelerini dağıtarak yeni yıllarını erken kutladı.

Öz İplik İş sendikası Akyazı Şube başkanı Mustafa Doğan yaklaşan yeni yıl nedeniyle tüm çalışan üyelerine her yılbaşı olduğu gibi bu yılbaşında kültürümüzde önemi ve hatırı olan Kahve yapma makinesi dağıtarak yeni yıllarını kutladık dedi.

Çak Tekstil işyeri temsilcisi Saime Elma ‘da Sendikamız bayramlarımızda ve yeni yıla girerken bizlere çeşitli sürprizler yapıyor. Bu yılda tüm çalışanlarımıza kahve makinesi dağıttı. İşçilerimizde bu uygulamadan oldukça memnun kaldı dedi ve emeği geçenlere teşekkür etti.