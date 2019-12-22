CHP AKYAZI’DA KONGRE : İYİYAZICI YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Akyazı CHP’nin kongresi yapıldı. Kılıçoğlu düğün salonunda yapılan kongre de tek listeyle girilen

Bu haber 2019-12-22 00:47:45 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

Akyazı CHP’nin kongresi yapıldı. Kılıçoğlu düğün salonunda yapılan kongre de tek listeyle girilen seçim sonunda Mustafa İyiyazıcı partisinin yeni İlçe Başkanı oldu ve görevi eski başkan Recep Furuncuoğlu’ndan devir aldı.

Akyazı CHP kongresi Ecevit Keleş tarafından yönetildi. Divan katipliklerini ise Yılmaz Çalıkoğlu ve Erdal Özsar yaparken programın sunuculuğunu da Emel Türkay başarıyla yaptı.

Kongre divan seçiminin ardından saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet ve hesap raporu okundu ve raporlar hakkında söz isteyen olmayınca divan başkanı her iki raporu ayrı ayrı oyladı ve raporlar oy birliğiyle kabul edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde kürsüye ilk olarak Özgür Arık geldi. Arık konuşmasında partisi ve kendileri ile ilgili öz eleştirilerde bulundu. Milletvekili seçimlerinde partisinin 7 Milletvekili adayından üçünü Akyazı’dan gösterdiğine dikkat çeken Arık, bugün burada Partimizin İlçe kongresi yapılıyor nerede o Milletvekili adayları diye sordu.

Son yerel seçimlerde Partimiz büyük başarılar elde etti. İstanbul Ankara gibi çok önemli şehirlerin Belediye Başkanlıkları bize geçti. Ancak bu başarı Sakarya’ya uğramadı. Sakarya’mızda tek bir Belediye Başkanlığı bile kazanamadık. Akyazı’dan aday bile gösteremedik. Partimiz halktan kopartılmış durumda. Partimiz teşkilatlardan yönetiliyor sokaklarda yokuz. Özümüze dönelim ve adaylarımızı ön seçimle belirleyelim diyen Özgür Arık, CHP’nin çok özel bir Parti olduğunu söyledi ve arkasından da ne yazık ki, partimizi el birliğiyle zehirledik. Hepimize yazıklar olsun diyerek konuşmasını bitirdi.

CHP Akyazı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Emel Türkay ile Özcan Çaçur’un yine eleştiri yüklü konuşmaların ardından kürsüye görevini yeni yönetime devreden Recep Furuncuoğlu geldi. Furuncuoğlu’da konuşmasında CHP’nin Atatürk’ten miras bir parti olduğunu belirterek, birlik ve beraberliğimizi ne kadar üst sev iyelere çıkarırsak ve ne kadar halkla iç içe olursak başarımız o kadar artar dedi ve görev alan yeni yönetime başarı diledi.

Daha sonra kürsüye CHP İl Başkanı Erdoğan Isır geldi. İşbaşında olan hükümet Eğitimi, Sağlığı bitmiş ekonomiyi ise içler acısı duruma getirdi. Hızlı bir şekilde çöküyoruz. Bu durumdan ve çöküntüden bizim iktidarımız bu ülkeye kurtaracaktır diyen Isır konuşmasını şöyle sürdürdü “ Metropollerde elde ettiğimiz başarılar Sakarya’ya biraz geç gelebilir. Bildiğiniz gibi Partimiz seçimlere ittifakla girdi. Akyazı’da ittifak yaptığımız İYİ Partiye verildi. O nedenle Akyazı’da adayımız yoktu. Yaptığımız o ittifak başarıları da beraberinde getirdi ve İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok Büyükşehirde seçimi biz kazandık. Aynı başarının Sakarya’ya gelmemesi için bir neden yok. Kendilerini milli diye lanse edenler Ülkemizde milli dediğimiz ne var ne yok hepsini sattılar. Tank Palet fabrikamızda buna dahildir. Bu nasıl Millilik diye sormak isterim. Belediyelerimiz tabelalarında T.C. yoktu. Millet ittifakının baskısı sonucu tabelalara T.C. tekrar geri döndü. Partimiz iktidara kararlı bir şekilde ilerliyor. Yeter ki, biz bir ve beraber olalım. Başarılarda kendiliğinden arkasından gelir”

Erdoğan Isır konuşmasını tamamladıktan sonra İlçe Başkanlığı görevini kendi isteğiyle arkadaşlarına devreden Recep Furuncuoğlu’na Partiye hizmetlerinden ötürü bir plaket takdim etti.

Kürsüye son olarak CHP Parti Meclisi Üyesi Ayça Taşkent geldi. Türkiye Atatürk’ümüz ve onun silah arkadaşlarının sayesinde yoktan var olmuş bir Ülkedir. CHP’de aydınlık günler için ç alışan bir partidir. Kendi içimizde kavga yapmazsak ve küçük hesapların peşinden koşmazsak partimizin iktidarını kimse engelleyemez dedi ve bütün partilileri birliğe ve beraberliğe davet etti.

Kongre gündeminin son maddesi seçim maddesiyle ve yargı gözetiminde yapılan seçime tek liste halinde girildi ve tek listenin sahibi olan Mustafa İyiyazıcı ve ekibi genel kurula katılanların tamamının oylarını alarak seçilmiş oldular.

Seçimden sonra kürsüye gelen CHP’nin yeni İlçe başkanı Mustafa İyiyazıcı, katılanlara ve oy verenlere teşekkür etti ve ilk işim partimi kavgasız, gürültüsüz, sen ben yerine siz biz diyerek yolumuza devam edecek ve partimizi Akyazı’da büyütecek ve seçimlerde de iddialı bir parti haline getireceğiz. Ben ve arkadaşlarım bunları gerçekleştirebilmek için göreve talip olduk dedi.

CHP Akyazı kongresine konuşma yapanların dışında İl Kadın Kolları Başkanı Azize Çeroğlu, Adapazarı İlçe Başkanı Fatma Kurtuluş ve bazı İlçe başkanları, partililer ve delegeler katıldı. Aynı kongreye Millet İttifakı ortağı olan İYİ Parti İlçe Başkanı Servet Top ve İYİ Parti Akyazı Belediye Başkan adayı Adem Güner ile Yeniden Refah Partisi adına da Başkan Vekili Aydın Öztemel misafir olarak katıldılar.

CHP’NİN YENİ KADROSU ŞÖYLE;

İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı

Yönetim Kurul Üyeleri (Asil) Mustafa Sağır, Erdal Özsar, Şefika Zamanisoğlu, Eyüp Yıldıztaş, Seyhan Can, Cahit Lüleci, Ersin Çetin, Neşe Türemen, Yılmaz Çalıkoğlu, Erdal Karaoğlan, Emel Türkay, Nurettin Kara, Mehmet Kılıçkeser ve İbrahim Durmaz,

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri; Hasan Dağ, Onur Kalyoncu, Osman Erkan, Burhan Uçan, Burhan Genç, Önder Mithat Kopyaoğlu, Emre Dinç, Seher Topal, Talat Aşan, Fikriye Açıkmeşe, Coşkun Aydın, Yılmaz Ok, Kerim Kahraman ve Ferit Acar.

İL DELEGELERİ; Mustafa İyiyazıcı, Semra Kara, Şevki Yanık, Cihan Meral, Yılmaz Çalıkoğlu, Mustafa Sağır, Eyüp Yıldıztaş, Erdal Özsar, Erdal Karaoğlan, Emre Dinç, Selim Kalyoncu, Mehmet Kılıçkeser, Kerim Kahraman, Neşe Türemen, Nermin Akalın, İbrahim Durmaz, Yılmaz Açıkmeşe, Ferit Acar ve Recep Furuncuoğlu.