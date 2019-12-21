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KURUM MÜDÜRLERİNDEN YENİORMAN MAHALLESİNE ÇIKARMA

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürü Uğur Kuş, SASKİ Akyazı Şube Müdürü Ömer Faruk Duman
Bu haber 2019-12-21 01:11:24 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürü Uğur Kuş, SASKİ Akyazı Şube Müdürü Ömer Faruk Duman, aynı Kurumun Şefi Muhammet Altun v e SEDAŞ Akyazı Müdürü Erol Demircan birlikte Yeni Orman Mahallesine adeta bir çıkarma yaptılar.

Yeni Orman mahalle Muhtarı Ahmet Savaş’ı ziyaret eden Kurum Müdürleri Mahallenin Kurumlarından olan isteklerini tespit ettiler ve o isteklerin yerine getirilmesi konusunda fikir birliğine vardılar.

Yeni Orman Mahalle Muhtarı Ahmet Savaş, yatırımcı Kurumlarımızın en üst düzey yetkililerinin Mahalleme yaptıkları ziyaret beni son derece mutlu etmiştir. Bu ziyarette Kurum Müdürleri kendileri ile ilgili eksikleri bana sordular ve bende cevapladım ve taleplerimi kendilerine ilettim. Eksiklerin giderilmesi hususunda da anlaştık. İnşallah en kısa zamanda o eksikler giderilecek ve sorunsuz bir Mahalle konumuna geleceğiz dedi ve yapılan ziyaret için Kurum Müdürlerine teşekkür etti.

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