ÜLKÜCÜLERDEN BAŞKAN VE MECLİSİNE TEŞEKKÜR GELDİ

Akyazı Ülkü Ocakları Türk Dünyasının Başbuğu Alparslan Türkeş ve Ülkücü Şehit Halit Çotur’un adının

Bu haber 2019-12-21 00:29:31 eklenmiş ve 7 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ülkü Ocakları Türk Dünyasının Başbuğu Alparslan Türkeş ve Ülkücü Şehit Halit Çotur’un adının Akyazı'mızın güzide bir yerine verilmesinde katkıları olanlara teşekkür etti.

Akyazı Ülkü Ocakları Başkanı Murat Yıldırım’ın açıklaması şöyle; “Akyazı Ülkü Ocakları olarak yılbaşından önce Akyazı belediyesine vermiş olduğumuz Ülkücü Hareketin ve Türk Dünyasının Başbuğu Alparslan Türkeş ve Ülkücü Şehidimiz Halit Çotur ağabeyimizin adının Akyazı'mızın güzide bir yerine verilmesi hususunda teklifimizin Temmuz ayı Akyazı Belediyesi Meclis Toplantısında oy birliği ile kabul edilmişti. Akyazı Yeni Mahallede yapılan çocuk parkına Ülkücü Şehidimiz Halit Çotur ağabeyimizin ismi verilmiştir. Bugün parkımıza tabelanın asılmasıyla ayrı bir mutluluk yaşamaktayız. başta Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan MHP Akyazı İlçe teşkilatı, MHP Akyazı Belediyesi Meclis Üyelerimiz başta olmak üz ere yapılan oylamada evet oyu veren tüm meclis üyelerine teşekkür ederiz.”