38 yaşındaki Erdal’ı Ecel Cezaevinde yakaladı

Akyazı Yağcılar Mahallesinden olan Kandıra Cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Erdal Tüysüz Yağcılarda toprağa verildi.
Edinilen bilgilere göre Akyazı Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan işlediği bir suçtan dolayı Kandıra Cezaevinde yatarken geçirdiği kalp rahatsızlığı geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 38 yaşındaki Erdal Tüysüz hayatını kaybetti.
Akyazı’ya getirilen Erdal Tüysüz’ün cenazesi dün Yağcılar Mahallesi Merkez Camii’nde ikindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yağcılar aile mezarlığında toprağa veridi.