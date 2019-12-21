CHP AKYAZI’DA KONGRE GÜNÜ

CHP Akyazı İlçe kongresi 21 Aralık 2019 Cumartesi günü (bugün) yapılacak.

Bu haber 2019-12-21 00:20:41 eklenmiş ve 8 kez görüntülenmiştir.

CHP Akyazı İlçe kongresi 21 Aralık 2019 Cumartesi günü (bugün) yapılacak. Kılıçoğlu düğün salonunda yapılacak olan kongre saat 11.00 de başlayacak.

İlçe Başkanı Recep Furuncuoğlu’nun tekrar aday olmayacağı kongrede tek aday olan Mustafa İyiyazıcı ve onun oluşturacağı Yönetim Kurulu Üyeleri ile İl Delegelerini Partinin 118 delegesi oyları ile belirleyecek.

CHP Akyazı İlçe kongresine İl Başkanlığına aday oldukları açıklanan isimler ve onların taraftarlarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Ayrıca yapılacak olan kongreye beklenen isimlerden biri de CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç olacak.