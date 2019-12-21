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KUZULUK ORTA MAHALLEDEKİ SU ARIZASI GİDERİLDİ

Akyazı’nın önemli Mahallelerinden biri olan ve önemli de nüfus yoğunluğu olan
Bu haber 2019-12-21 00:12:47 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın önemli Mahallelerinden biri olan ve önemli de nüfus yoğunluğu olan Kuzuluk Orta Mahallede önceki gün meydana gelen su arızası SASKİ’nin aralıksız15 saat süren çalışması sonucu giderildi ve Mahalleliye su verildi.

Orta Mahallenin başarılı Muhtarı Murat Çakmakçı, meydana gelen arızanın büyük olmasına karşın SASKİ’nin olağanüstü gayreti ile 15 saat gibi kısa bir sürede arıza giderilmiş ve Mahalle sakinlerimize içme suyunun verilmesi sağlanmıştır dedi ve açıklamasını hem şahsım hem de Mahalle sakinlerim adına SASKİ çalışanlarının tümüne bu olağanüstü gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum diyerek tamamladı.
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