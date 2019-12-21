AYBÜKE ŞAMPİYONA ÖDÜL YAĞMURU

Kasım ayı içinde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yapılan 16. Uluslararası Olimpik Judo şampiyonasında

Bu haber 2019-12-21 00:09:06 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

Kasım ayı içinde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yapılan 16. Uluslararası Olimpik Judo şampiyonasında 28 Kg. da Yunanistan, Romanya ve Bulgaristanlı rakiplerini yenerek birinci olan ve Altın madalya kazanma başarısı gösteren Akyazı Altındere Ali Altıparmak Ortaokulu öğrencisi Ayşe Aybüke Aydın şampiyonadan gelip okuluna döndüğünde, okulunda adeta kraliçeler gibi karşılanmıştı. Bu kez de başta sınıf öğretmeni Şeyda Kozan olmak üzere Okul Yönetimi ve Okulda görev yapan diğer öğretmenler tarafından şampiyon Aybüke adeta ödül yağmuruna tutuldu.

Sınıf Öğretmeni Şeyda Kozan ve Okul Müdürü Mehmet Akcan, öğrencilerinin Uluslararası bir yarışmada birinci olması ve altın madalya ile okuluna dönmesi bizi ve tüm okul camiasını sevince boğmuştur. Öğrencimizi tebrik ediyoruz ve başarılarının da devam etmesi için İdare olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya kararlı olduğumuzu da ifade ediyoruz dediler.

Çalışmalara başlamasının kısa bir süre sonra çalıştırdığı öğrencileri ile başarıdan başarıya koşan Antrenör Pınar Batman’da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı “ Aybüke kızımızı şampiyonaya götürürken okul müdürü Mehmet Akcan’ın maddi manevi desteklerini asla unutamam. Şimdi de öğrencisine hediyeler verilmesini sağlaması beni son derece mutlu etti. Sporcularıma ve bana destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum ve Allah’ın izniyle de başarılarımız artarak devam edecektir”

Aynı şampiyonada Ümit kızlarda Irmak Kahveci’de rakiplerini yenerek birincilik kürsüsüne çıkmış ve Ülkemize altın madalya kazandırmıştı.