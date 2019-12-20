EMEKLİ ÖĞRETMEN MEHMET ATALAR VEFAT ETTİ

Akyazı Alaağaç mahallesinde ikamet eden Arifiye İlköğretmen okulu 1965 mezunlarından emekli öğretmen

Bu haber 2019-12-20 16:48:45 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.