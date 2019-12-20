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EMEKLİ ÖĞRETMEN MEHMET ATALAR VEFAT ETTİ

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Akyazı Alaağaç mahallesinde ikamet eden Arifiye İlköğretmen okulu 1965 mezunlarından emekli öğretmen
Bu haber 2019-12-20 16:48:45 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Alaağaç mahallesinde ikamet eden Arifiye İlköğretmen okulu 1965 mezunlarından emekli öğretmen Mehmet Atalar tedavi görmekte olduğu Sakarya Eğitim Hastanesinden vefat etti.

 Merhum Abdullah Aatalar’ın oğlu, Mustafa, Şakir, Hasan ve Akyazı Hastane Mahallesi eski Muhtarı Ahmet Atalar’ın ağabeyleri, Aydın ve Şenol Atalar’ın babaları emekli öğretmen Mehmet Atalar vefat etti.

 73 Yaşında hayata gözlerini yuman Mehmet Atalar’ın cenazesi bugün Alaağaç Mahallesi merkez camiinde kılınan öğle ve cenaze namazı sonrası Alaağaç Aile kabristanlığında toprağa verildi.

 Merhum Mehmet Atalara Allkah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI
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