EMEKLİ ÖĞRETMEN VEDAT YÜKSEL VEFAT ETTİ

Akyazı Milli Eğitiminin sevilen öğretmenlerinden Vedat yüksel geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti.

Bu haber 2019-12-20 14:41:54 eklenmiş ve 175 kez görüntülenmiştir.