EMEKLİ ÖĞRETMEN VEDAT YÜKSEL VEFAT ETTİ

Akyazı Milli Eğitiminin sevilen öğretmenlerinden Vedat yüksel geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti.
Merhum Hüseyin Yüksel’in oğlu, Akyazı esnaflarından Mustafa Yüksel’in kardeşi, Esat ve Murat Yüksel’in babaları, Sinan, Emin ve Serkan Yüksel’in amcaları Emekli öğretmen Vedat Yüksel vefat etti.
Vedat Yüksel’in cenazesi 20 Aralık 2019 Cuma günü (bugün) Akyazı Gazisüleymanpaşa camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası Akyazı Reşadiye Mahallesi aile kabristanlığında toprağa verilecek.
Merhum Vedat Yüksel’e Allah’tan rahmet Yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI