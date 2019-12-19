Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AKYAZI MYO’DAN DEPREM FARKINDALIĞI PANELİ

AKYAZI MYO’DAN DEPREM FARKINDALIĞI PANELİ

İL BAŞKANI AKYAZI’DAKİ TOPLANTIYA KATILDI

İL BAŞKANI AKYAZI’DAKİ TOPLANTIYA KATILDI

DİREKSİYON BAŞINDA RAHATSIZLANDI İKİ ARACA ÇARPTI

DİREKSİYON BAŞINDA RAHATSIZLANDI İKİ ARACA ÇARPTI

AKYAZI DEVLETTEKİ DOKTOR AÇIĞI CAN SIKIYOR

AKYAZI DEVLETTEKİ DOKTOR AÇIĞI CAN SIKIYOR

SINIR ALKIŞTA SINIR TANIMADI

SINIR ALKIŞTA SINIR TANIMADI

KUZULUK MAHALLESİNDE YAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

KUZULUK MAHALLESİNDE YAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AKYAZI MYO’DAN DEPREM FARKINDALIĞI PANELİ

Akyazı Meslek Yüksek Okulu “DEPREM FAKINDALIĞI” Paneli düzenledi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi
Bu haber 2019-12-19 23:51:37 eklenmiş ve 137 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Meslek Yüksek Okulu “DEPREM FAKINDALIĞI” Paneli düzenledi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Salonunda gerçekleşen Panel saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı.

 Akyazı MYO Müdürü Aydın Şenol’un selamlama konuşması ve paneli düzenlemekteki amaçlarını açıklamasının ardından söz alan Sakarya uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Çağlar depremlerle ilgili teknik bilgiler verdi. Sinevizyon destekli verdiği bilgilerde dünya haritası üzerinde depremlerin meydana geldiği noktaları işaretledi. Haritaya göre dünya üzerinde depremlerin meydana geldiği en yoğun bölgenin üzerinde yaşadığımız  Türkiye olduğunu söyledi. Özellikle Sakarya’da ortalama her on yılda deprem meydana geldiğinin altını çizen Çağlar depremlerin bundan sonra da olacağını belirterek depremden korunmak için alınması gereken tedbirler ve ve de yapılacak olan inşaatlar hakkında teknik bilgiler verdi.

 Daha sonra söz alan Sakarya AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş söz aldı. Kaşkaş depremlerin insanları öldürmediğini ölüm ve yaralanmaların yapısal nedenlerle meydana geldiğini söyledi. Konunun deprem öncesi, deprem sırasında ve depremden sonra olmak üzere 3 bölümde ele almak gerekir diyerek en önemlisinin ise deprem olmadan ve ölmeden önce alınacak önlemlerle depremlerden en az zararla kalkabiliriz dedi. Yapıların sağlam zeminler üzerine deprem yönetmeliklerine uygun şeklide yapılması gerektiğini söyledi.Bizler AFAD olarak her türlü felaketlere müdahale etmek üzere hazırız. Dedi. AFAD Müdürü Kaşkaş deprem sırasında neler yapılması gerektiğini anlatırken paniğe kapılmadan masa dolap gibi sağlam yapıların yanında çök kapan tutun harekeni yapıp daha sonra koşmadan hızlı bir şekilde binayı terk etmelisiniz dedi, Binalarımızda yaşam alanı içinde kalan kısımlardaki dolap, gardrop gibi devrilecek ağır eşyaların duvarlara sabitlenmesi gerektiğinin altını çizdi ve 5-10 liralık masraftan kaçmakla sizin ve aile fertlerinin hayatına mal olabilir dedi. AFAD Müdürü Hüseyin Kaşkaş Deprem çantasının önemini ve içinde bulundurulması gerekli malzemeleri açıklayarak her evde en az bir tane, hatta mümkünse yatılan her odada birer deprem çantası bulundurulması gerektiğini söyledi.

AFAD Müdürü Kaşkaş olası afetlerde sivil toplum örgütlerinin önemi üzerinde durarak, afet olduğu anda ilk dakikalardaki müdahalelerin çok önemli olduğunu belirterek bunu da en yakınımızdaki kişiler olduğunu söyledi. Devlet güçlerinin anında müdahalesinin mümkün olamayacağı için halkımızın afet eğitimi, ilk yardım ve arama kurtarma gibi hayati konularda alması gerektiğini söyledi.

 Panelin sonunda Konuşmacılar AFAD İl Müdürü ve Prof. Dr. Naci çağlar’a MYO Müdürlüğü tarafından birer teşekkür plaketi verildi.

 Panele Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Çakmak ve Ünal Gündüz ATSO Başkanı Şinasi Bayraktar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Sakarya Üniversitesinden ve MYO’dan öğretim görevlileri, Öğrenciler katıldı.

 

 

 

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
23:59 - AKYAZI MYO’DAN DEPREM FARKINDALIĞI PANELİ
Akyazı Meslek Yüksek Okulu “DEPREM FAKINDALIĞI” Paneli düzenledi. Sakarya Büyükşehir Beled...
00:09 - SINIR ALKIŞTA SINIR TANIMADI
Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün destekleri ile sanatsal faaliyetlerini devam etti...
00:03 - KUZULUK MAHALLESİNDE YAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Uzun zamandan beri alt yapı çalışmaları süren ve halende devam eden Akyazı’ya bağlı...
01:41 - Yerli Malı Üretip Okullarına Katkı Sağladılar
Akyazı Alaağaç İlk ve Orta Okulu Yerli Malı ve Tutum haftası kapsamında düzenledikleri etk...
23:42 - SOSYAL GELİŞİM MERKEZİNDE YERLİ MALI HAFTASI
Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde öğrenim gören kursiyerler tarafından...
15:55 - EMEKLİ EĞİTİMCİ ZİYAETTİN MERT UMRE’YE GİTTİ
Görev süresini Öğretmen olarak başlayan ve Okul Müdürü olarak tamamlayıp emekliye ayrılan...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ