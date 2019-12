AKYAZI MYO’DAN DEPREM FARKINDALIĞI PANELİ

Akyazı Meslek Yüksek Okulu “DEPREM FAKINDALIĞI” Paneli düzenledi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi

Bu haber 2019-12-19 23:51:37 eklenmiş ve 137 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Meslek Yüksek Okulu “DEPREM FAKINDALIĞI” Paneli düzenledi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Salonunda gerçekleşen Panel saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı.

Akyazı MYO Müdürü Aydın Şenol’un selamlama konuşması ve paneli düzenlemekteki amaçlarını açıklamasının ardından söz alan Sakarya uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Çağlar depremlerle ilgili teknik bilgiler verdi. Sinevizyon destekli verdiği bilgilerde dünya haritası üzerinde depremlerin meydana geldiği noktaları işaretledi. Haritaya göre dünya üzerinde depremlerin meydana geldiği en yoğun bölgenin üzerinde yaşadığımız Türkiye olduğunu söyledi. Özellikle Sakarya’da ortalama her on yılda deprem meydana geldiğinin altını çizen Çağlar depremlerin bundan sonra da olacağını belirterek depremden korunmak için alınması gereken tedbirler ve ve de yapılacak olan inşaatlar hakkında teknik bilgiler verdi.

Daha sonra söz alan Sakarya AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş söz aldı. Kaşkaş depremlerin insanları öldürmediğini ölüm ve yaralanmaların yapısal nedenlerle meydana geldiğini söyledi. Konunun deprem öncesi, deprem sırasında ve depremden sonra olmak üzere 3 bölümde ele almak gerekir diyerek en önemlisinin ise deprem olmadan ve ölmeden önce alınacak önlemlerle depremlerden en az zararla kalkabiliriz dedi. Yapıların sağlam zeminler üzerine deprem yönetmeliklerine uygun şeklide yapılması gerektiğini söyledi.Bizler AFAD olarak her türlü felaketlere müdahale etmek üzere hazırız. Dedi. AFAD Müdürü Kaşkaş deprem sırasında neler yapılması gerektiğini anlatırken paniğe kapılmadan masa dolap gibi sağlam yapıların yanında çök kapan tutun harekeni yapıp daha sonra koşmadan hızlı bir şekilde binayı terk etmelisiniz dedi, Binalarımızda yaşam alanı içinde kalan kısımlardaki dolap, gardrop gibi devrilecek ağır eşyaların duvarlara sabitlenmesi gerektiğinin altını çizdi ve 5-10 liralık masraftan kaçmakla sizin ve aile fertlerinin hayatına mal olabilir dedi. AFAD Müdürü Hüseyin Kaşkaş Deprem çantasının önemini ve içinde bulundurulması gerekli malzemeleri açıklayarak her evde en az bir tane, hatta mümkünse yatılan her odada birer deprem çantası bulundurulması gerektiğini söyledi.

AFAD Müdürü Kaşkaş olası afetlerde sivil toplum örgütlerinin önemi üzerinde durarak, afet olduğu anda ilk dakikalardaki müdahalelerin çok önemli olduğunu belirterek bunu da en yakınımızdaki kişiler olduğunu söyledi. Devlet güçlerinin anında müdahalesinin mümkün olamayacağı için halkımızın afet eğitimi, ilk yardım ve arama kurtarma gibi hayati konularda alması gerektiğini söyledi.

Panelin sonunda Konuşmacılar AFAD İl Müdürü ve Prof. Dr. Naci çağlar’a MYO Müdürlüğü tarafından birer teşekkür plaketi verildi.

Panele Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Çakmak ve Ünal Gündüz ATSO Başkanı Şinasi Bayraktar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Sakarya Üniversitesinden ve MYO’dan öğretim görevlileri, Öğrenciler katıldı.