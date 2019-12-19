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İL BAŞKANI AKYAZI’DAKİ TOPLANTIYA KATILDI

Ak Parti Akyazı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısının şeref misafiri İl Başkanı
Bu haber 2019-12-19 16:55:39 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

 

Ak Parti Akyazı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısının şeref misafiri İl Başkanı Yunus Tever oldu. Düzenlenen toplantıya İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve yönetim kurulu üyeleri ev sahipliği yaptı. AK Parti Akyazı İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen aylık mutat istişare toplantısına Belediye Başkanı Bilal Soykan ile Mahalle temsilcileri de katıldı.

Toplantı İlçe Başkanı Mesut Ekrem’in yaptığı konuşma ile başladı. Ekrem yapılan toplantının istişare ve olağan bir toplantı olduğunu söyledi ve bu toplantıya katılan mahalle temsilcilerimizin bir önceki toplantı ile bu toplantı arkasında sorumlu oldukları Mahallerinde gördükleri eksikler ve kendilerine iletilen sorunları bir kez daha burada bizlere anlatacaklar ve bizde Yönetim olarak o sorunların halli için gerekli gayreti göstereceğiz dedi ve katılanlara teşekkür etti. İlçe Başkanı Mesut Ekrem’in konuşmasının ardından Mahalle temsilcileri sırasıyla sorunlarını anlattı ve o sorunların çözümü konusunda İlçe Başkanı ve Yönetiminden destek talebinde bulundu.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bizzat Mahalle temsilcilerinin isimlerine özel olarak gelen hatıra fotoğrafları İl Başkanı Tever tarafından sahiplerine verildi.

 
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