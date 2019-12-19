DİREKSİYON BAŞINDA RAHATSIZLANDI İKİ ARACA ÇARPTI

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Akyazı Ada Caddesinde otomobiliyle seyir halinde olan Kerim O. İsimli sürücü direksiyon başında
Bu haber 2019-12-19 16:53:49 eklenmiş ve 9 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Ada Caddesinde otomobiliyle seyir halinde olan Kerim O. İsimli sürücü direksiyon başında fenalaştı. Park halinde olan iki araca çarpıktan sonra durabilen otomobil sürücü meydana gelen kazada hafif şekilde yaralandı.

Yaralıya ilk müdahale kaza mahallinde bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Daha sonra kaza mahalline gelen 112 sağlık ekibi ilk tedavisinin ardından yaralı sürücü Kerim O. Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan Kerim O. ‘nun sağlık durumunun iyi olduğunun öğrenilmesi ailesi ve tanıyan dostlarını sevindirdi. Kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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