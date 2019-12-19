AKYAZI DEVLETTEKİ DOKTOR AÇIĞI CAN SIKIYOR

Akyazı Devlet Hastanesinde aranan bazı doktorların olmaması ve açığın bir türlü kapatılmıyor

Bu haber 2019-12-19 16:49:21 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Devlet Hastanesinde aranan bazı doktorların olmaması ve açığın bir türlü kapatılmıyor olması Akyazılıların canlarını sıkıyor.

Nüfusun 100 binlere dayandığını söyleyen Akyazılılar, her şeyi ile dört dörtlük olan ve başarılı çalışmaları ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran ve bu özelliğinden ötürü de saygı duyulan bir kurum niteliğinde olan Devlet Hastanemizde Psikiyatri, Kardiyoloji, Radyoloji öve Cildiye gibi önemli doktorların bulunmuyor olması ağrımıza gidiyor ve biz Akyazı ve Akyazılılar olarak kesinlikle doktor açığını hak etmiyoruz diye ses yükseltiyorlar.

İktidar Partisinin Akyazı temsilcilerinin sürekli olarak seçimlerde aldığımız oy oranı ile Marmara birincisiyiz diyerek attıkları havayı onlara bizim oylarımız attırmaktadır. Öyleyse onlarda Partilerine verdiğimiz oyların karşılığını vermek için bizlere hizmet etmek zorundalar. Doktor açığımızı kapatmakta onlar için bir hizmettir ve o hizmeti yerine getirmeleri beş vakit namaz gibi farz hale gelmiştir diye Akyazılılar, uzun zamandan beri Devlet Hastanemizde yaşanmakta olan doktor açığının kapatılması için iktidar partisinin o yetkilileri daha neyi bekliyorlar diye sitem etmekten de geri kalmıyorlar.