SINIR ALKIŞTA SINIR TANIMADI

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün destekleri ile sanatsal faaliyetlerini devam ettirmekte olan

Bu haber 2019-12-19 00:04:02 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün destekleri ile sanatsal faaliyetlerini devam ettirmekte olan “Sokaktan sanata tiyatro topluluğu” Muzaffer İzgü’nün yazdığı, Mehmet Furkan Özel’in yönettiği ve Sercan Keleş ile Alpaslan Türkeş Akgün’ün oynadığı SINIR isimli oyun Sosyal Gelyişim Merkezi salonunu hınca hınç dolduran Akyazılı tiyatro severler tarafından çok beğenildi. Bu büyük beğeni alkışı da beraberinde getirdi ve Akyazılı sanatseverler alkışta sınır tanımadılar.

Oyunun yönetmenliğini yapan Mehmet Furkan Özel, oyun sonrası yaptığı konuşmada şunları söyledi “ Sizler ilgi gösterdikçe bizlerde sizlerin huzuruna daha güzel oyunlarla çıkmak için can atıyoruz. Önümüzdeki yıl içinde sizlerin karşısına 7 büyükler için 4’de çocuklar için hazırlayacağımız oyunlarımızı oynamak için çıkacağız. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum”