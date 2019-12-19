Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
SINIR ALKIŞTA SINIR TANIMADI

SINIR ALKIŞTA SINIR TANIMADI

KUZULUK MAHALLESİNDE YAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

KUZULUK MAHALLESİNDE YAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

AKYAZILI GENÇ KIZLAR MAÇLARA İYİ BAŞLADI

AKYAZILI GENÇ KIZLAR MAÇLARA İYİ BAŞLADI

AKYAZ I MHP’DE GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI

AKYAZ I MHP’DE GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI

AKYAZI ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

AKYAZI ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

SINIR ALKIŞTA SINIR TANIMADI

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün destekleri ile sanatsal faaliyetlerini devam ettirmekte olan
Bu haber 2019-12-19 00:04:02 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün destekleri ile sanatsal faaliyetlerini devam ettirmekte olan “Sokaktan sanata tiyatro topluluğu” Muzaffer İzgü’nün yazdığı, Mehmet Furkan Özel’in yönettiği ve Sercan Keleş ile Alpaslan Türkeş Akgün’ün oynadığı SINIR isimli oyun Sosyal Gelyişim Merkezi salonunu hınca hınç dolduran Akyazılı tiyatro severler tarafından çok beğenildi.  Bu büyük beğeni alkışı da beraberinde getirdi ve Akyazılı sanatseverler alkışta sınır tanımadılar.

Oyunun yönetmenliğini yapan Mehmet Furkan Özel, oyun sonrası yaptığı konuşmada şunları söyledi “ Sizler ilgi gösterdikçe bizlerde sizlerin huzuruna daha güzel oyunlarla çıkmak için can atıyoruz. Önümüzdeki yıl içinde sizlerin karşısına 7 büyükler için 4’de çocuklar için hazırlayacağımız oyunlarımızı oynamak için çıkacağız. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum”

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
00:09 - SINIR ALKIŞTA SINIR TANIMADI
Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün destekleri ile sanatsal faaliyetlerini devam etti...
00:03 - KUZULUK MAHALLESİNDE YAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Uzun zamandan beri alt yapı çalışmaları süren ve halende devam eden Akyazı’ya bağlı...
01:41 - Yerli Malı Üretip Okullarına Katkı Sağladılar
Akyazı Alaağaç İlk ve Orta Okulu Yerli Malı ve Tutum haftası kapsamında düzenledikleri etk...
23:42 - SOSYAL GELİŞİM MERKEZİNDE YERLİ MALI HAFTASI
Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde öğrenim gören kursiyerler tarafından...
15:55 - EMEKLİ EĞİTİMCİ ZİYAETTİN MERT UMRE’YE GİTTİ
Görev süresini Öğretmen olarak başlayan ve Okul Müdürü olarak tamamlayıp emekliye ayrılan...
15:52 - DEVLET HASTANESİNDE TIBBİ SEKRETERLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Her yıl 29 Kasım günleri kutlanmakta olan dünya tıbbi sekreterler günü Akyazı Devlet hasta...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ