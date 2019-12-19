KUZULUK MAHALLESİNDE YAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

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Uzun zamandan beri alt yapı çalışmaları süren ve halende devam eden Akyazı’ya bağlı
Bu haber 2019-12-19 00:01:09 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

 

Uzun zamandan beri alt yapı çalışmaları süren ve halende devam eden Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan yollarda Belediye tarafından yama çalışması başlatılması hem Mahalle sakinlerini hem de sürücüleri az da olsa sevindirdi.

İçme suyu, ardından kanalizasyon ve son olarak da doğalgaz çalışmaları yüzünden her tarafı delik deşik edilen ve yolları hayli bozuk durumda olan Kuzuluk Mahallesinde başlatılan yama çalışmasını dikkatli bir şekilde takip eden ve yollarımız uzun süre yamalı kalmasın demeyi de ihmal etmeyen Kuzuluk Mahalle sakinleri bizden biri olan Belediye Başkanımız Bilal Soykan yollarımızı gerçek manada ancak 2020 yılında asfaltlayabileceğini söylemişti. 2020 yılına girmemize çok az bir zaman kaldı. Havaların iyi gitmesi halinde yeni yılın başlarında kendisinden yollarımızı asfaltlamasını bekliyoruz açıklaması yaparak Başkan Soykan’a da mesajlarını göndermiş oldular.

 

 
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