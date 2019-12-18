DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahallede yaşamakta olan Günaydın Asan isimli vatandaşın evinde

Bu haber 2019-12-18 23:55:31 eklenmiş ve 11 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahallede yaşamakta olan Günaydın Asan isimli vatandaşın evinde 22 Kasım 2019 tarihinde yangın çıkmış ve sobadan kaynaklı çıkan yangında iki katlı ev tamamen yanmış ve kullanılamaz hale gelmişti.

Tam da kış mevsimine girildiği şu günlerde meydana gelen yangında Günaydın Asanın evsiz kaldığını gören hayırsever komşuları Mahalle Muhtarları Murat Çakmakçı’nın önderliğinde bir araya gelerek ve ekonomik güçlerini birleştirerek yangında tamamen kullanılamaz hale gelen evi yeniden onarıp evsiz kalan Asan ailesinin evlerine girmeleri için bütün imkanlarını seferber ettiler ve kullanılamaz hale gelen binayı ayağa diktiler. Böylece dayanışmanın, yardımlaşmanın en güzel örneğini de bu davranışları ile sergilediler.

Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı, bu konuda çok güzel bir dayanışma örneği gösterildi. Yardımlarını esirgemeyen ve evin yapımında aileye maddi manevi destek veren hayırsever insanlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu yardımlaşma, bu dayanışma bizlerde olduğu müddetçe Allah’ın izniyle kimsenin sırtı yere gelmez diyorum ve bir kez daha hayırseverlerimize yürekten teşekkür ediyorum dedi çalışmanın çok kısa sürede tamamlanıp Asan ailesinin evlerine gireceği müjdesini de verdi.