AKYAZILI GENÇ KIZLAR MAÇLARA İYİ BAŞLADI

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2019-2020 Eğitim Öğretin yılı okul maçları başladı. Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu
Bu haber 2019-12-18 23:50:33 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

 

 

2019-2020 Eğitim Öğretin yılı okul maçları başladı. Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin genç kızları da voleybol dalında derece yapmak için gayret gösteriyor.

 Sakarya Lütfi Yaman Spor salonunda oynanan ilk maçta Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi zorlanmasına rağmen Özel Uğur Gelişim Anadolu Lisesini 25-21 ve 15-7’lik skorla 2-1 yenerek geçmeyi başardı.

Akyazılı voleybolcu genç kızların ikinci rakibi ise Ferizli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olacak. 20 Aralık Cuma günü yine aynı salonda oynanacak olan  maçı kazanmak için sahaya çıkacak olan Akyazı ekibi, ilk maçta kendilerini maç öncesi ziyaret eden Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın uğurlu geldiğini söyleyerek Başkanımızı ikinci maçımızda da bekliyoruz dediler ve kendisine teşekkür ettiler.

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