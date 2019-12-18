AKYAZ I MHP’DE GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI

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MHP Akyazı İlçe teşkilatı geniş katılımlı bir toplantı yaptı. Parti binasında gerçekleşen toplantı
Bu haber 2019-12-18 23:46:59 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

 

MHP Akyazı İlçe teşkilatı geniş katılımlı bir toplantı yaptı. Parti binasında gerçekleşen toplantı ya İlçe Başkanı Ali Dertli başkanlık yaparken, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları Başkanı, MHP’li Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Yapılan toplantıda bir önceki ve bir sonraki iki toplantı arasında yapılan çalışmalar anlatıldı. Özellikle de Mahalle ziyaretlerinde kendilerine aktarılan sorunların halledilmesi konusunda gerek Belediye Başkanlığı nezdinde gerekse kuruluşlar nezdinde yapılan girişimler ve çalışmalar masaya yatırıldı ve toplantıya katılanlar bir kez daha bilgilendirildi.

OCAK BAŞKANI İADE-İZİYARETTE BULUNDU

MHP Akyazı İlçe teşkilatının toplantısı devam ederken Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığına yeni atanan Murat Yıldırım ve Ülkü Ocağı Asena Birim başkanı Semra Göktepe ile Yönetim Kurulu üyeleri de İlçe teşkilatına iade-i ziyarette bulundular.

Ülkü Ocaklarının yeni başkanı Murat Yıldırım, görev e geldikten sonra İlçe Başkanı ve teşkilatımız da görev yapan büyüklerimiz bizi ziyaret etmişler ve bize başarı dileğinde bulunmuşlardı.  Bizde bu akşam yapılan tebrik ziyaretine karşılık vermek için iade-i ziyarette bulunuyoruz dedi.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertlide yaptığı konuşmada şunları söyledi “ Ocak ve Asena Başkanlarımız ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyaretimize gelmeleri bizi son derece mutlu etmiştir. Bizde göreve atandıklarında kendilerini ziyaret etmiş ve başarı dileklerimizi iletmiştik. Bu akşamda kendileri bizi ziyaret ederek görevlerini yerine getirmişlerdir. Yapılan bu ziyaret birlik ve beraberliğimizin çok güzel bir örneğidir. Teşkilat olarak gençlerimizin her zaman yanlarında ve destekçileri olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bizim için gençlerimiz çok kıymetlidirler. Çünkü yarınımızı onlara emanet edeceğiz”
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