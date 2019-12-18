AKYAZI ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

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Sakarya İlçe Ülkü Ocakları Başkanları Sakarya İl Ülkü Ocakları Başkanı Soyhan Sofuoğlu’nun başkanlığında toplandılar.
Bu haber 2019-12-18 23:40:40 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya İlçe Ülkü Ocakları Başkanları Sakarya İl Ülkü Ocakları Başkanı Soyhan Sofuoğlu’nun başkanlığında toplandılar. Toplantıya Akyazı Ülkü Ocakları ev sahipliği yaptı. Düzenlenen toplantıda Ocak başkanları yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler aktardılar ve görüş alışverişinde bulundular.

Sakarya Ülkü Ocakları Başkanı Soyhan Sofuoğlu sık sık yapmakta olduğumuz bu tür toplantıların yararlı toplantılar olduğunu görüyor ve biliyoruz. Toplantılarımızda Ocak Başkanlarımız bir önceki toplantıdan bir sonraki toplantıya kadar geçen zaman içerisinde yaptıkları faaliyetlerini anlatıyorlar. Konuşmaların tamamlanmasının ardından da yapılan çalışmaların genel bir değerlendirmesini yapıyoruz dedi.

İstişare toplantısının ardından eski ve yeni Ocak Başkanları, MHP’de İlçe Başkanlığı yapmış, yönetiminde bulunmuş ülkücü harekata katkı vermiş eski dava arkadaşları, Belediye Meclis Üyeleri ile Orta Öğrenim ve Üniversite Öğrencilerinin de katıldığı bir sohbet toplantısı daha yapıldı.

Sohbet toplantısında ilk konuşmayı Ülkü Ocakları Akyazı İlçe Başkanı Murat Yıldırım yaptı. Yıldırım hem Ocak başkanları toplantısına hem de sohbet toplantısına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve katılanlara teşekkür etti.

Ülkü Ocakları Sakarya İl Başkanı Soyhan Sofuoğlu konuşmasında şunları söyledi “Davaya hizmet etmiş herkese teşekkür ediyorum. Sohbet toplantımıza katılan siz değerli öğrenci kardeşlerimi de teşekkür ediyorum. Ülkemizin sizin gibi vatanını, milletini ve bayrağını seven gençlere ihtiyacı var. Eğitiminizi tamamladıktan sonra bu ilkeniz doğrultusunda bu güzel yurdumuzun kalkınması, ileri seviyelere taşınması, huzuru, güveni için şu anda bizim yaptığımız görevleri sizler üstlenecek ve bayrağımızı ilelebet dalgalandıracaksınız. Bundan adım kadar eminim dedi ve sohbet toplantılarına katılanlara bir kez daha teşekkür etti”

 

 
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