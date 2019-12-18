Yerli Malı Üretip Okullarına Katkı Sağladılar

Akyazı Alaağaç İlk ve Orta Okulu Yerli Malı ve Tutum haftası kapsamında düzenledikleri etkinlikte

Bu haber 2019-12-18 01:38:02 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Alaağaç İlk ve Orta Okulu Yerli Malı ve Tutum haftası kapsamında düzenledikleri etkinlikte öğrenciler ürettikleri ürünleri satıp okullarına katkı sağladılar. Öğrenciler kendi gayretleri ile ürettikleri ürünleri düzenledikleri kermeste satmak suretiyle okullarına parasal katkı sağlamaları okul yöneticilerinin takdirlerini almalarına neden oldu.

Sağlıklı beslenmenin yolu yerli malı üretiminden ve onu tüketmekten geçer diyen Alaağaç İlk ve Ortaokulu öğrencileri düzenledikleri kermese katılıp ürünlerini satın alanlara da teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

Okul İdaresi ve Öğrenciler tarafından düzenlenen kermese Alaağaç Muhtarı Zafer Karacanla birlikte Velilerin yoğun katılım göstermesi ve satışa sunulan ürünlerinde kısa sürede satılması özellikle öğrencilerin son derece mutlu etti.