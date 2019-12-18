Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
Yerli Malı Üretip Okullarına Katkı Sağladılar

Yerli Malı Üretip Okullarına Katkı Sağladılar

1 HAFTADIR KAYIPTI BULUNDU

1 HAFTADIR KAYIPTI BULUNDU

AKYAZI’DA HAYVAN ÖLÜMLERİNE KARŞI KARANTİNA

AKYAZI’DA HAYVAN ÖLÜMLERİNE KARŞI KARANTİNA

AKYAZI’LI ZAMANİSOĞLU VE ŞEKER AİLELERİ YASTA

AKYAZI’LI ZAMANİSOĞLU VE ŞEKER AİLELERİ YASTA

SOSYAL GELİŞİM MERKEZİNDE YERLİ MALI HAFTASI

SOSYAL GELİŞİM MERKEZİNDE YERLİ MALI HAFTASI

İL BİRİNCİLİĞİNDE SERBES VE GREKO ROMEN GÜREŞTE AKYAZI RÜZGARI

İL BİRİNCİLİĞİNDE SERBES VE GREKO ROMEN GÜREŞTE AKYAZI RÜZGARI

Yerli Malı Üretip Okullarına Katkı Sağladılar

Akyazı Alaağaç İlk ve Orta Okulu Yerli Malı ve Tutum haftası kapsamında düzenledikleri etkinlikte
Bu haber 2019-12-18 01:38:02 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Alaağaç İlk ve Orta Okulu Yerli Malı ve Tutum haftası kapsamında düzenledikleri etkinlikte öğrenciler ürettikleri ürünleri satıp okullarına katkı sağladılar. Öğrenciler kendi gayretleri ile ürettikleri ürünleri düzenledikleri kermeste satmak suretiyle okullarına parasal katkı sağlamaları okul yöneticilerinin takdirlerini almalarına neden oldu.

Sağlıklı beslenmenin yolu yerli malı üretiminden ve onu tüketmekten geçer diyen Alaağaç İlk ve Ortaokulu öğrencileri düzenledikleri kermese katılıp ürünlerini satın alanlara da teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

Okul İdaresi ve Öğrenciler tarafından düzenlenen kermese Alaağaç Muhtarı Zafer Karacanla birlikte Velilerin yoğun katılım göstermesi ve satışa sunulan ürünlerinde kısa sürede satılması özellikle öğrencilerin son derece mutlu etti. 

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
01:41 - Yerli Malı Üretip Okullarına Katkı Sağladılar
Akyazı Alaağaç İlk ve Orta Okulu Yerli Malı ve Tutum haftası kapsamında düzenledikleri etk...
23:42 - SOSYAL GELİŞİM MERKEZİNDE YERLİ MALI HAFTASI
Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde öğrenim gören kursiyerler tarafından...
15:55 - EMEKLİ EĞİTİMCİ ZİYAETTİN MERT UMRE’YE GİTTİ
Görev süresini Öğretmen olarak başlayan ve Okul Müdürü olarak tamamlayıp emekliye ayrılan...
15:52 - DEVLET HASTANESİNDE TIBBİ SEKRETERLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Her yıl 29 Kasım günleri kutlanmakta olan dünya tıbbi sekreterler günü Akyazı Devlet hasta...
15:49 - SOKAKTAN SANATA EKİBİ BU DEFA SINIR’I OYNAYACAK
Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destekleri ile sanat hayatlarını sürdürmekte ...
15:42 - FEN İŞLERİ YOĞUN ÇALIŞIYOR
Akyazı Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mesai mefhumuna...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ