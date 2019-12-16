AKYAZI’LI ZAMANİSOĞLU VE ŞEKER AİLELERİ YASTA

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Akyazı’nın tanınmış simalarından, spor camiasının Bombacı Murat olarak tanıdığı
Bu haber 2019-12-16 23:50:10 eklenmiş ve 94 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın tanınmış simalarından, spor camiasının Bombacı Murat olarak tanıdığı ve eski siyasetçilerden Murat Zamanisoğlu tedavi görmekte olduğu Düzce Devlet hastanesinde hayatını kaybetti.

Eski Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Şefika Zamanisoğlu, Eczacı Serap Edebali ve Ömercikoğlu ailesinin damatları olan Murat Zamanisoğlu 91 yaşında vefat etti.

Akyazı Gazisüleymanpaşa mahallesi halkından merhum Hasan Şeker’in eşi, Akyazı esnaflarından Aydın ve Mehmet Şeker’in anneleri  81 yaşında vefat etti.

 Her iki merhum ve merhumenin cenazeleri Gazisüleyman paşa camiinde kılınan öğle ve cenaze namazı sonrası merkez aile kabristanlığında toprağa verildi.

 Merhum Murat Zamanisoplu’na ve merhume Emine  Şekar’e Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine Başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

 
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