SOSYAL GELİŞİM MERKEZİNDE YERLİ MALI HAFTASI

Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde öğrenim gören kursiyerler tarafından Yerli Malı Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.
Düzenlenen etkinliğe Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, eşi Filiz Yüce, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, eşi Dilek Soykan, Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr Furkan Beşel, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Semih Bayraktar, Mahalle Muhtarları ve Vatandaşlar katıldı.
Etkinlikte öğrenciler tarafından düzenlenen sergiler gezildi, çeşitli yarışmalar yapıldı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle etkinlik sona erdi.